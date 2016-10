Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Ruotsidemokraatit jo osana Kouvolan vaalitaistelua Kouvolassa on tällä hetkellä kaksi sitoutumattomien yhdistystä: Kouvolan sitoutumattomat ja Suur-Kouvolan sitoutumattomat. Kouvolan sitoutumattomat jatkaa Kouvolan ja Kuusankosken sitoutumattomien perinteitä. Kouvolan kaupunginvaltuustossa sitoutumattomilla on tällä hetkellä viisi valtuutettua. Suur-Kouvolan sitoutumattomat on taas tänä vuonna perustettu uusi yhdistys, jonka taustalla on entisiä perussuomalaisia. Uusi yhdistys ilmoittaa haluavansa olla kokoamassa Kouvolan päätöksentekokulttuurin tarvitsemaa muutosvoimaa. Kauniina tavoitteena oli lähteminen huhtikuun kuntavaaleihin yhteisellä listalla. Tällaista ajatusta viljeltiin ennen kaikkea uudessa yhdistyksessä. Ajatus oli kuolleena syntynyt. Vanhalle yhdistykselle uuden yhdistyksen ilmaantuminen tuli pyytämättä ja yllättäen. Kouvolan sitoutumattomat ovatkin pyytäneet uudelta yhdistykseltä nimen muuttamista, jotta sekaannuksia ei pääsisi syntymään. Kouvolan sitoutumattomien puheenjohtaja Pulla Peltola sanoo, että nykyisistä valtuutetuista kukaan ei ole halukas lähtemään uuden yhdistyksen lipun alla vaaleihin. Peltola pitää kuitenkin diplomaattisesti ovea auki neuvotteluille. Kouvolan sitoutumattomilla on sama ongelma kuin monella muullakin valtuustoryhmällä: suuri osa kokeneista valtuutetuista on jäämässä pois kuntapolitiikasta. Peltola sanookin pitävänsä pienenä ihmeenä, jos jokin ryhmä saa kuntavaaleihin Kouvolassa täyden listan. Kouvolan sitoutumattomien ensisijainen tavoite on saada ehdokkaat omalle listalleen. Jos ehdokkaita ei saada tarpeeksi, vaihtoehtona on pyrkiminen valtuustoon sitoutumattomana muiden ryhmien listoilta. Rivien välistä voidaan lukea, että vanhat sitoutumattomat menevät mieluummin puolueiden listoille kuin lähtevät kimppaan uuden sitoutumattomien yhdistyksen kanssa. Suur-Kouvolan sitoutumattomat ilmoittaa nettisivuillaan, että Kouvola tarvitsee positiivisempaa päätöksentekokulttuuria. Yhdistyksen nettisivuilla arvostellaan railakkaasti perussuomalaisia ja jos ei aivan flirttailla, niin ainakin ymmärretään myös länsinaapurin ruotsidemokraatteja. — Soini ilmoitti syksyllä 2012, ettei hän erityisemmin arvosta ruotsidemokraatteja. Se ei ollut hyvä asenne. Jokaisen Suomessa muutosvoimaksi haluavan ryhmittymän olisi tutkittava ruotsidemokraattien toimintatapaa, vaikkei itse puoluetta arvostaisikaan, sivulla kirjoitetaan. Maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit on pidetty Ruotsissa hallituksen ulkopuolella. Mikään puolue ei ole halunnut tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Myös Suomessa perussuomalaiset ovat tehneet pesäeroa läntiseen veljespuolueeseensa. Tämän valossa näyttääkin vahvasti siltä, että Suur-Kouvolan sitoutumattomat on menossa suhinalla ohi perussuomalaisista mielipiteiden jyrkkyydessä. Suur-Kouvolan sitoutumattomien puheenjohtaja Rebecka Vaara sanoo, että nettisivujen tekstit on mietitty yhdessä uuden yhdistyksen aktiivien kanssa. Vaara pitää ihmeellisenä Kouvolan sitoutumattomien päätöstä sanoa ei yhteistyölle. Hän sanoo, että kun sitoutumattomia on perinteisesti pidetty avarakatseisina ja suvaitsevaisina, kieltäytyminen sopii huonosti tähän kuvaan. Vaaran mielestä perussuomalaisuudesta on tullut ikuinen polttomerkki niille uuden yhdistyksen aktiiveille, jotka ovat aikoinaan toimineet puolueessa. — Yhdistyksessä on monia ihmisiä, jotka ovat pettyneet perussuomalaisten toimintaan. On kuuluttu johonkin sellaiseen, joka ei ollutkaan sitä, mitä kuviteltiin. Vaara sanoo, että esimerkiksi Jouni Suninen ja Pekka Korpivaara olisivat hyviä ehdokkaita Suur-Kouvolan sitoutumattomille. Päätöksiä heiltä ei ole vielä Vaaran mukaan tullut. Suur-Kouvolan sitoutumattomien tyytymättömyys perussuomalaisten tekemään politiikkaan näkyy yhdistyksen kotisivuilla. Puhutaan muun muassa johtamisesta mielivaltaa käyttämällä. Tiukka paikka on ennen kaikkea perussuomalaisten hajaannus Kouvolassa. Uusi yhdistys Kouvolan seudun perussuomalaiset syrjäytti vanhan yhdistyksen Pohjois-Kymenlaakson perussuomalaiset puolueen sanansaattajana. Kiista on haluttu nähdä korpivaaralaisten ja lindströmiläisten taisteluna vallasta. Suur-Kouvolan sitoutumattomat ylläpitävät näkemystä, jonka mukaan oikeus- ja työministeri Jari Lindström oli hajaannuksen takana. Näkemyksen mukaan hän halusi päästä eroon haastajastaan Pekka Korpivaarasta. Kouvolan seudun perussuomalaisten puheenjohtaja Ukko Bamberg sanoo, että perussuomalaiset haluavat keskittyä nyt oikeisiin asioihin. — En tietenkään ole iloinen, että Lindströmin niskaan kaadetaan aina kaikki. Tuntuu luonnonvoimalta, että hänet vedetään aina esille. Bamberg sanoo ennustavansa masentavaa tulevaisuutta sellaiselle ryhmälle, joka perustaa vaalityönsä muiden arvostelulle. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

