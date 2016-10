Uutinen

Kouvolan Sanomat: Halloween loppui Brankkarin venäläis-suomalaisiin bileisiin Lauantai oli halloween-juhlien pääpäivä, mutta riitti Kouvolassa juhlittavaa vielä sunnuntaillekin. Brankkarilla vietettiin illansuussa Luova paja -yhdistyksen halloween-bileitä. Luova paja ry on kouvolalainen suomalais-venäläinen yhdistys. — Pääasia on leikki. On myös sopivaa musiikkia ja yhteinen karaoke. Tarkoitus on, että venäläiset ja suomalaiset ovat yhdessä, sanoo Evgenia Gerasimova, yksi tapahtuman järjestäjistä. 2.—6.-luokkalaisille suunnattuun tapahtumaan osallistui noin 30 lasta. — Meillä ei tosin ollut paljon aikaa markkinoida, kun saimme salin vasta 3 viikkoa sitten. Luova paja järjestää muun muassa teatteriesityksiä, ja sen alaisuudessa toimii erilaisia kerhoja. Suurin osa toiminnasta on venäjänkielistä, mutta halloween-bileet eivät jää ainoaksi kaksikieliseksi tapahtumaksi. — Joulukuussa meillä on kaupungintalolla uudenvuodenesitys, joka on myös kaksikielinen, Gerasimova kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Halloween%20loppui%20Brankkarin%20ven%C3%A4l%C3%A4is-suomalaisiin%20bileisiin/2016221433956/4