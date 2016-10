Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupungin sisäiset vuokrat herättävät aika ajoin epäilyksiä — kiinteistöpäällikön mukaan perusteita ei aina ymmärretä Kaupungin tilaliikelaitos perii vuosittain noin 60 miljoonaa euroa sisäisiä vuokria. Vuokrat herättävät aika ajoin epäilyksiä kuntalaisten keskuudessa. Vuonna 2014 kaupunginvaltuusto vaati tilaliikelaitosta selvittämään luottamushenkilöille, millä perusteilla vuokrat määräytyvät. Sen jälkeen asia on noussut puheeksi, kun Kouvolan seudun ammattiopisto on ilmoittanut toimipisteidensä sulkemisesta. On esitetty epäilyjä, että kaupunki perisi joistain kiinteistöistä liian suuria maksuja. Kouvolan kaupungin kiinteistöpäällikön Arto Kuitikan mukaan sisäiset vuokrat määräytyvät yhtenäisten ohjeiden perusteella ja ne lasketaan matemaattisesti. Hän arvelee, että epäilyjen taustalla on heikko tietämys siitä, mitä sisäiset vuokrat tarkoittavat. Ymmärtämistä ei helpota se, että ensi vuonna Kouvola pienentää sisäisiä vuokria kauttaaltaan siten, ettei niitä voi enää verrata aiempien vuosien vuokriin. Vuokriin lisättiin vuonna 2013 kaupunginvaltuuston päätöksellä ylimääräinen tuotto-osuus, joka nosti vuokria noin kymmenellä prosentilla. Ylimääräisellä osuudella oli tarkoitus kerätä vuodessa noin 6 miljoonaa euroa rahaa tilaliikelaitoksen tuleviin investointeihin. Nyt kyseinen osuus poistetaan, ja samalla toimialoille sallittuja enimmäismenoja pienennetään vastaavasti. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin mukaan muutos ei vaikuta käytännössä mitenkään siihen, kuinka paljon toimialoilla on rahaa käytettävissään. Ylimääräisestä tuotto-osuudesta luovuttiin, koska sillä ei todellisuudessa saatu kerättyä rahaa investointeihin. Tuotto suli kaupungin tilinpäätöksen alijäämään. Toimitilajohtamiseen erikoistuneen konsulttiyhtiön Trellumin Harri Isoniemen mukaan Kouvolan päätös poistaa ylimääräinen tuotto-osuus vuokrista kuulostaa järkevältä. — Tilakustannuksen pitäisi olla ylipäätään mahdollisimman aito, eli sen täytyisi vastata rakennuksen arvoa ja käyttöä. Luvuissa ei pitäisi olla mitään ylimääräisiä mekanismeja, jotta seuranta olisi helppoa. Kuntien sisäisiä vuokria epäillään joskus myös siitä, että niitä pidettäisiin tarkoituksella todellista alhaisempina. Toimialoille voitaisiin tällä tavoin jakaa piiloavustuksia kuluja laskemalla. Isoniemen mukaan kyseinen toiminta on harvinaista. Hän sanoo, että kunnissa on ymmärretty suoran avustamisen olevan selkeämpää. Kuitikan mukaan Kouvolassa kaikki vuokrat lasketaan samalla tavalla kohteesta ja vuokraavasta toimialasta riippumatta. Lue koko uutinen:

