Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Painijoista jopa neljä edustajaa maajoukkueeseen Kouvolan Painijoilla on vahva edustus Suomen maajoukkueessa alkavan marraskuun aikana. KoPasta on valittu neljä miestä kisamatkalle Viron Viljandiin. Perjantaina 18. marraskuuta käydään vapaapainin Viro-maaottelu, jossa Suomea edustaa KoPan Eero Sillanpää (70-kiloiset). Seurakaveri Vili Sillanpää on valittu Helsingin Paini-Miesten Jere Kunnaksen varamieheksi 74-kiloisiin. Seuraavana päivänä Viljandissa väännetään Baltian maiden mestaruuskilpailut. Sinne kutsu on käynyt Sillanpäiden lisäksi Mikko Vainiolle ja Timo Rantamäelle, jotka painivat 86-kiloisten sarjassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Kouvolan%20Painijoista%20jopa%20nelj%C3%A4%20edustajaa%20maajoukkueeseen/2016221433530/4