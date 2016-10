Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa asuva amerikkalainen: Yhdysvaltojen vaalit ovat sormella osoittelua Suomessa 15 vuotta asunut kouvolalainen Robert Sramek on seurannut Yhdysvaltojen vaaleja parhaansa mukaan. Öisin tulleita väittelyitä hän ei kuitenkaan ole jaksanut katsoa. — Arvostan nukkumista enemmän, Sramek naurahtaa. Sramekin mielestä väittelyt ovat tässä vaiheessa hyödyttäneet eniten mediaa, joka on saanut kirjoittaa palstametreittäin lehtijuttuja ehdokkaista. — Vaalit ovat menneet sormella osoitteluksi sen sijaan, että kandidaatit etsisivät vastauksia Yhdysvaltojen ongelmiin. Nyt kiistellään siitä, kumpi on isompi ja parempi ehdokas. Sramekin mukaan Trump on syyllistynyt osoitteluun Clintonia enemmän. — Koko homma on mennyt sirkukseksi. Sramek haluaisi pitää poliittisen keskustelun ennemmin ruokapöydässä perheen kesken. — Jos sanon jollekin olevani yhdysvaltalainen, keskustelu menee heti poliittiseksi. Sramek muutti Suomeen 15 vuotta sitten vaimonsa perässä. Nokialla ja Microsoftilla työskennellyt Sramek on jo antanut äänensä presidentinvaaleissa. — Olen kirjoilla Kaliforniassa. Osavaltio antaa ulkomailla oleskelevien asukkaidensa äänestää kuukautta ennen vaaleja. En silti kerro, kelle ääneni annoin. Lue koko uutinen:

