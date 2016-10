Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on runsas liito-oravakanta, mutta avohakkuut ja rakentaminen nakertavat sitä Oili Laukkarinen sai kutsumattoman vieraan parvekkeelleen noin kuukausi sitten. Mattotelineen päällä tuhisi liito-orava. Jyrsijä vieraili parvekkeella yhteensä viisi kertaa. Sen jälkeen Kouvolan Lehtomäessä asuva Laukkarinen pyysi huoltomiehiä peittämään reiät parvekkeen katosta. Vierailut loppuivat siihen. Tapaus on harvinainen, muttei mikään ihme Kouvolassa. Alueen liito-oravakanta on runsas. — Hyvä kanta johtuu ainoastaan siitä, että Kouvolassa liito-oravat otetaan huomioon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa, luontokartoittaja Petri Parkko sanoo. Iitistä kotoisin olevan eläintieteen dosentin Ilpo Hanskin mukaan metsänhakkuut ja rakentaminen ovat suurimpia syitä liito-oravakannan vähenemiseen. Kanta on pienentynyt 1940-luvulta lähtien. — Mitä enemmän metsiä hakataan, sitä vähäisemmäksi käy liito-oravan elintila. Etenkin avohakkuut pienentävät elintilaa, sillä eläin ei pääse alueelta pois. Liito-oravan kannalta tärkeintä olisi tehdä metsänhakkuut varoen etenkin kolohaapojen ympäristössä, Hanski sanoo. Liito-oravat tarvitsevat puita tasaisin välimatkoin, sillä ne liikkuvat puusta puuhun liitämällä. Naaraan reviiri on noin 3—4 hehtaaria. Koiraan reviiri voi yltää laajemmallekin. Hanskin mukaan olisi tärkeää jättää liito-oraville kulkureittejä uusille alueille, jotta etenkin nuoret yksilöt pääsevät liikkumaan. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan liito-oravan uhanalaisuuden syy ei ole yksilömäärän vähäisyys, vaan kannan kova laskuvauhti ja esiintymisalueen pirstoutuminen avohakkuiden takia. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Myös lajin kulkureittejä pitää selvittää ja suojella. Kouvolan hankkeissa liito-oravat on otettu huomioon muun muassa Valkealan Jokelassa, jonne valmistuu joulukuussa uusi kevyen liikenteen silta. Uusien siltojen väliin jätettiin iso haapa liito-oraville tienylityspuuksi. Sen viereen jätettiin kasvamaan myös pieni kuusi suojapuuksi, jossa liito-orava voi levähtää pedoilta piilossa. Kouvolan kaupungin kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen ei muista yhtäkään tapausta, jossa liito-oravat olisivat torpanneet jonkin kaupungin suunnitelmista. — Liito-oravat pääsevät harvemmin yllättämään. Liito-oravien puut jätetään yleensä suunnitelmissa viheralueiksi. Kaupunki ei myöskään tee avohakkuita taajamissa. Radanvarsihakkuita tehdessä liito-oravien pesäpuut jätetään yleensä pystyyn tai puille haetaan erityislupaa kaatamiseen. Keväällä 2015 Kouvola—Lahti-radan varrella kokeiltiin uutta tapaa säilyttää liito-oravat, kun radanvarsihakkuut alkoivat. — Sen sijaan, että tärkeät pesäpuut olisi kaadettu kokonaan, niistä napsaistaan vain latva pois. Vaikka pesäpuu kaatuisi, se ei vahingoittaisi junaliikennettä, Parkko kertoo. Valtakunnallisesti merkittävät hankkeet voivat saada poikkeusluvan liito-oravan hävittämiseen. Esimerkiksi Hamina—Vaalimaa-välille rakennettava moottoritie sai luvan hävittää liito-oravat. — Moottoritie ei voi mutkitella kiertäen liito-oravien pesäpuita, joten puut hävitetään tieltä. Tässä tapauksessa jouduttiin hävittämään yksi liito-oravien pesäpuu, Parkko sanoo. Luonnonsuojelulakiin on tehty viime keväänä muutos. ELY-keskukset eivät enää tee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajauspäätöstä hakkuiden yhteydessä, vaan hakkuun toteuttajan eli hakkuuoikeuden haltijan tulee huolehtia tarkastuksesta ja rajauksesta. Muutos on osa hallitusohjelman mukaista norminpurkua. Rajauspäätöksiä on tehty vuosittain noin 500, ja ne ovat vaatineet paljon hallinnollista työtä ELY-keskuksissa. — Keskusten tekemät rajauspäätökset ovat kohdistuneet vain 1—2 prosenttiin Suomen liito-oravista, sanoo metsätalousinsinööri Pekka Jokinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hän toteaa, että laki suojaa liito-oravaa tiukasti muutoksen jälkeenkin. — Yksityisille on samat liito-oravaa koskevat rajaukset ja ohjeet kuin virkamiehillekin oli. Liito-orava ei ole metsänomistajille ja hakkuiden toteuttajille uusi asia. Uskon, että vaikutus liito-oravakantaan tulee olemaan vähäinen, vaikka laki muuttuikin. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäasiantuntijan Allan Ranniston mielestä luonnonsuojelulain muutos on heikennys metsänomistajille ja hakkuun toteuttajille. — Ei lakimuutoksesta harmaita hiuksia saa, mutta vastuu painaa ja pitää olla varovaisempi kuin aiemmin. Ammattitaito ei ole sama hakkuun toteuttajalla kuin ELY-keskuksen asiantuntijalla. Metsälain muutos takaa kuitenkin metsänomistajille mahdollisuuden valita aiempaa vapaammin omiin metsiinsä sopivat metsänhoitomenetelmät. Viiden hehtaarin avohakkuiden sijaan voidaan tehdä esimerkiksi pienaukkohakkuita tai poimintahakkuita. — Vaihtoehtoisten hakkuiden avulla voidaan kaataa vain tietyt puut ja silloin esimerkiksi liito-oravien suosimat kolohaavat voidaan jättää pystyyn. Liito-orava viihtyy yleensä suurikokoisessa kuusivaltaisessa metsässä, jossa on sekapuustona lehtipuita, erityisesti haapoja. Liito-orava liikkuu puusta puuhun liitämällä ja tulee maahan äärimmäisen harvoin. Nuorissa metsissä liito-orava ei selviydy, sillä se ei pääse liitämään puihin. Isoista seitsenmetrisistä kuusista liito-orava saa suojaa saalistajilta. Liito-oravaa saalistavat muun muassa pöllöt ja irtokissat. Aikuiset liito-oravat häätävät nuoret yksilöt synnyinreviiriltään, jolloin ne lähtevät etsimään niille sopivaa metsää, jonne asettua viettämään talvea ja lisääntymään seuraavana keväänä. Jos sopivaa metsää ei löydy, liito-oravat saattavat etsiä reviiriä metsäisiltä asuinalueilta ihmisten luota. — Liito-orava ei karta ihmistä. Se voi hyvin elää esikaupunkialueellakin. Lehtomäessä parvekkeelle tulleessa tapauksessa on luultavasti ollut kyseessä nuori yksilö. Nuori liito-orava saattaa liikkua synnyinalueeltaan yhdeksänkin kilometriä ennen kuin se asettuu aloilleen, dosentti Ilpo Hanski kertoo. Oili Laukkarisesta oli mielenkiintoista seurata liito-oravan touhuja parvekkeella. — Yleensä se vain nukkui, ja onhan se suloinen eläin. Ei kuitenkaan ole liito-oravan elämää olla parvekkeella, joten jätin parvekelasit aina öiksi auki. Toivottavasti liito-orava löysi uuden paikan, hän sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Kouvolassa%20on%20runsas%20liito-oravakanta%2C%20mutta%20avohakkuut%20ja%20rakentaminen%20nakertavat%20sit%C3%A4/2016221428572/4