Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kummat valitsisit maailman mahtavimman valtion johtoon: koleran vai ruton? Suomeenkin on levinnyt ajatus, että Yhdysvaltojen marraskuun kahdeksannen päivän presidentinvaaleissa äänestäjien olisi valittava ruton ja koleran väliltä. Kahden pääehdokkaan, eli demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin vertaaminen yhtä pahoiksi taudeiksi ontuu Yhdysvaltoihin erikoistuneen tutkija Charly Salonius-Pasternackin mukaan pahoin. — Ehkä molempien väittäminen yhtä huonoiksi vaihtoehdoiksi antaa illuusion jonkinlaisesta tasapuolisuudesta. Ehdokkaistahan toinen on täysin kyvytön olemaan Yhdysvaltain presidentti, ja toinen taas on ehkä kokenein, ties kuinka moneen vuosikymmeneen, astumaan Valkoisen talon johtoon virheineen kaikkineen. Salonius-Pasternakin mukaan jos kuka muu tahansa amerikkalainen poliitikko kuin Trump olisi sanonut edes murto-osan siitä, mitä hän on vaalikampanjansa aikana sanonut, hän ei olisi enää ehdokas eikä poliitikkokaan. Suomalaisissa puolueissa ei ole syntynyt jakolinjaa joko Clintonin tai Trumpin kannattajien välille. Tunnetuin kantansa julkistanut on valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), joka kesällä kannatti Clintonin politiikkaa. — Ministerit ja valiokuntien puheenjohtajat, eli poliitikot, jotka eivät edusta vain itseään ja puoluettaan, vaan myös Suomea, ovat täysin loogisesti ja diplomaattisen oikeaoppisesti olleet vaiti suosikeistaan ja todenneet, että yhteistyöhön pystytään, tuli valituksi kumpi tahansa, Salonius-Pasternack toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Kummat%20valitsisit%20maailman%20mahtavimman%20valtion%20johtoon%3A%20koleran%20vai%20ruton/2016521427979/4