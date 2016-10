Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liito-oravahavainnot ovat vähentyneet — miten toimia, jos kohtaa liito-oravan Liito-oravien tarkkaa määrää Kouvolassa tai ylipäätään Suomessa on hankala sanoa, sillä havainnot tehdään yleensä papanoiden perusteella, kertoo luontokartoittaja Petri Parkko. Kouvolassa liito-oravakanta on hyvä. Parkko muistuttaa, että havainnot liito-oravista ovat kuitenkin vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Liito-orava on luokiteltu Suomen eliölajiston uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi. Jos havaitsee liito-oravan tai sen papanoita, niistä voi tehdä ilmoituksen oman alueen ELY-keskukseen, kertoo metsätalousinsinööri Pekka Jokinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. — Mitään velvoitetta liito-oravahavaintojen tekemisestä ei ole. Jokisen mukaan liito-oravahavainnon tulisi olla yksityiskohtainen. — Pelkkä kolmen hehtaarin säde ei riitä. ELY-keskukseen kannattaa ilmoittaa mahdollisimman tarkka havaintopaikka. Lisäksi on hyvä jättää omat yhteystiedot ja kertoa millainen havainto oli. Näkikö oravan vai papanoita, sekä lyhyt kuvaus paikasta. Parkon mukaan Kouvolan liito-oravien pesimäpaikat tiedetään alueilta, joihin on tehty asema- tai yleiskaava. Kaava-alueille tehdään aina liito-oravaselvitys. — Ydin-Kouvolan alueelta liito-oravien keskittymät ovat suht hyvin tiedossa. Jokisen mukaan ilmoituksia tulee Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen silloin tällöin. — Kevättalvella on parhain liito-oravien bongausaika. Lue koko uutinen:

