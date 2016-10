Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPasta ja KooKoosta tuttu Risto Oksanen kehittää suomalaista sponsorointia ja markkinointia Valkealassa asuva ja Myllykoskelta kotoisin oleva Risto Oksanen on viime toukokuusta toiminut puheenjohtajana Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:ssä (SJTM).Oksanen naurahtaa, että hän oli vuonna 1996 järjestämässä sponsorimessuja, ja jo silloin puhuttiin samoista asioista kuin nykyään.— Ala on tullut koko ajan vahvemmin ammattimaiseksi, ja sosiaalisen median mukaantulo vaikuttaa. Näiden takia myös yhdistykselle on ollut selkeä tilaus.Oksasen mukaan sponsorointi on väärin ymmärretty termi Suomessa. Englanninkielinen sana sponsorship kuvaa asiaa parhaiten. Se ei ole yksipuolista tukemista, vaan siihen liittyy molemminpuolinen hyöty.SJTM perustettiin vuonna 2013. Sen tehtävänä on nostaa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta ja osaamista Suomessa. Yhdistyksen toimintakenttä on erittäin laaja, sillä se kattaa kulttuurista urheiluun ja tapahtumista sponsorointiin.Oksasen tullessa puheenjohtajaksi yhdistyksellä oli 88 jäsentä. Nyt näyttää, että tavoitteena ollut satasen rajan rikkominen vuoden loppuun mennessä toteutuu. Ensi vuoden aikana SJTM aikoo jopa tuplata jäsenmääränsä.Suomesta löytyy lukuisia hyviä esimerkkejä tapahtumien organisoimisesta. Esimerkiksi kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjät saavat lähes poikkeuksetta kiitosta ja kehuja siitä, miten hyvin homma toimii.— Haasteet ovat aina samoja, vaikka mittakaava olisi erilainen. Olin Atlético Madridin ottelussa, eikä sielläkään puoliaika tahtonut riittää siihen, että kioskilla asioimiseen olisi ollut riittävästi aikaa, Oksanen vertaa.Tekemisen tasoa ei tarvitse hävetä, mutta markkinoinnissa Oksanen kuvailee suomalaisia ujoiksi.— Sponsorointia ja markkinointia pidetään liikaa erillään. Paras tulos saadaan aikaan, kun ne tukevat toisiaan.Oksanen muistetaan Kouvolan seudulla työstään MyPassa (markkinointipäällikkö 2002—04) ja KooKoossa (toiminnanjohtaja 1992—94). Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/MyPasta%20ja%20KooKoosta%20tuttu%20Risto%20Oksanen%20kehitt%C3%A4%C3%A4%20suomalaista%20sponsorointia%20ja%20markkinointia/2016221433258/4