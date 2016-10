Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tupa täyteen tangokuninkaiden illassa Kouvolassa sunnuntai on tangokuninkaiden ilta. Mansikka-ahon urheiluhallissa viideltä alkaneessa konsertissa lavalle nousevat sekä hallitseva kunkku, kouvolalainen Marco Lundberg, että vuoden 1995 tangokuninkuudellaan pinnalle noussut Jari Sillanpää. Konsertin liput myytiin loppuun käytännössä jo ennakkoon. — Ovelle jää muutamia lippuja, sanoi konsertin järjestäjä Jasse Mertaranta iltapäivällä. — Monet, jotka eivät välttämättä ole Sillanpään musiikin suurkuluttajia, tykkäävät hänestä kuitenkin hyvänä esiintyjänä. Sillanpää esiintyi Mansikka-aholla edellisen kerran viime lokakuussa. Silloin lippuja oli kaupan 1 700, nyt noin tuhat. Syynä oli se, että hallin päätykatsomoita ei nyt avattu. — Se oli viime vuonna oikeastaan ainoa asia, josta tuli palautetta, että sieltä ei näe kunnolla. Kun istutaan, niin tuhat henkeä on hyvä kapasiteetti, sanoo konsertin toinen järjestäjä Jukka Silén. Konsertin takana on kaksikon viime keväänä perustama Mertaranta & Silén Production. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Tupa%20t%C3%A4yteen%20tangokuninkaiden%20illassa/2016221433172/4