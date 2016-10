Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanha kartta on monen tieteen ehtymätön tietolähde, mutta kartalla ei ole Suomessa tieteellistä kotia Suomesta löytyy hyviä vanhojen karttojen kokoelmia, mutta vain satunnaista opetusta yliopistoissa. Vanhojen karttojen tutkimus tapahtuu pääosin tiedeyhteisön ulkopuolella. Maassa ei ole alan vakiintunutta opetusta eikä laitosta, joka vaalisi vanhoja karttoja. — Systemaattinen asioiden hoito puuttuu, ja tutkimusta tarvitaan lisää, kartografian historiaan 1960-luvulta lähtien perehtynyt Leena Miekkavaara sanoo. Vanhojen karttojen tuntija Jan Strang katsoo, että Suomen tilanne ei anna syytä ylpeilyyn. Tutkimus pyörii harrastajien voimin. Hänkin kertoo tekevänsä tutkimusta omalla kustannuksellaan. Maantieteilijä Katariina Kosonen järjestää kartografian peruskursseja Helsingin yliopiston maantieteen oppiaineessa. Se on ainutta, maininnan arvoista kartografian historian opetusta Suomessa. Mistään korkeakoulusta tai kirjastosta ei Kososen mukaan löydy resursseja vanhojen karttojen tutkimiseen. Karttaharrastajat tekevät hänen mukaansa tasokasta tutkimusta, mutta joukko on pieni. Kosonenkin tekee tutkimusta vapaa-ajallaan, koska hän tekee työtä koulutussuunnittelijana. Vanha kartta on mitä suurimmassa määrin poikkitieteellinen. Kartat palvelevat niin historiaa, maantiedettä, kansatiedettä, historiallisen ajan arkeologiaa kuin maanmittausalaa, paikannimitutkimusta, sukututkimusta ja taidehistoriaa. Kartat myös ilmentävät kirjapainotaidon kehitystä ja maailmankuvan muodostumista. Kartoista saa apua maisematutkimukseen ja kaupunkitutkimukseen. — Kartat ovat ehtymätön lähde myös eri taidesuuntien tutkimukselle, Miekkavaara kertoo. Katariina Kosonen määrittelee vanhan kartan kulttuuriseksi tuotteeksi, joka heijastaa oman aikansa politiikkaa, uskontoa ja valtasuhteita sekä taloudellisia ja sosiaalisia suhteita. Kartasta näkyvät myös sen tekijän tai tilaajan mielipiteet, toiveet ja visiot. Vanhat kartat ovat muokanneet ihmisten maailmankuvaa ja kantaneet erilaisia viestejä eri aikoina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/30/Vanha%20kartta%20on%20monen%20tieteen%20ehtym%C3%A4t%C3%B6n%20tietol%C3%A4hde%2C%20mutta%20kartalla%20ei%20ole%20Suomessa%20tieteellist%C3%A4%20kotia/2016521402538/4