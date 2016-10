Uutinen

Kouvolan Sanomat: Inkeroisten ja Sippolan kirkot kiinni joulun jälkeen, muissa kirkoissa lisätään vaatteita ja lämmittimiä Viime talven kovilla pakkasilla Valkealan pääkirkon uskollisimmat seurakuntalaiset tulivat jumalanpalvelukseen, vaikka sisällä kirkossa oli vain 12 astetta. Vs. kirkkoherra Merja Larvi kertoo, että pahimmilla pakkasilla kirkkoon tuotiin ylimääräisiä lämmittimiä ja lainattiin kesäteatterilta istuintyynyjä. Ensi talveksi Larvi toivoo leutoja kelejä. Kirkko on tarkoitus pitää auki. Jos pakkanen kiristyy, vasta sitten harkitaan jumalanpalvelusten siirtämistä seurakuntakeskukseen. Tuohikotissa ja Tirvalla jumalanpalveluksia on harvemmin. Voikoskella jumalanpalvelus pidetään ainoastaan tapaninpäivänä. Valkealan kirkon tapaan suurin osa Kouvolan alueen kirkoista pidetään auki, vaikka sydäntalvesta tulisi viime vuoden tapaan kylmä. Anjalankosken seurakunnassa Inkeroisten ja Sippolan kirkot sulkevat ovensa joulun jälkeen. Niissä pidetään päällä vain peruslämpö. Inkeroisten ja Sippolan kirkkoihin pääsee uudelleen pääsiäisen tienoilla. Anjalankosken seurakuntalaisilta kirkkojen sulkemisesta ei ole tullut negatiivista palautetta. — Meillä on mukavat seurakuntatalot. Kokoontumiset on pidetty niissä, sanoo Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Heikki Heinonen. Inkeroisten ja Sippolan kirkoissa vihitään avioliittoon vain harvoin talvella. Heinosen mukaan niissä tapauksissa parien toivetta on kuultu ja kirkko lämmitetty vihkimistä varten. Kirkkojen sulkeminen talvikuukausiksi edellyttää Mikkelin tuomiokapitulin luvan. Anjalankosken seurakunnassa lupa on saatu muutamana edellisenä talvena. Heinonen uskoo, että tuomiokapituli myöntää luvan nytkin. Seurakunnan alueella on neljä kirkkoa ja kaksi kyläkirkkoa. Inkeroisten, Sippolan, Anjalan ja Myllykosken kirkkojen lisäksi Ummeljoella on kyläkirkko ja Kaipiaisissa seurakunnan ylläpitämä Elomaan kylätalo. Niissä toiminta jatkuu normaaliin tapaan. Elimäen kirkon käyttö jatkuu kirkkoherra Kirsi Hämäläisen mukaan normaalisti läpi talven. Viime talvena Elimäellä harkittiin jumalanpalvelusten siirtämistä seurakuntakeskukseen kovimmilla pakkasilla, mutta niin ei lopulta tehty. Korialla kirkossa on jumalanpalvelus kolme kertaa kuukaudessa. Kirkko pidetään lämmitettynä koko talven. Jaalassa kirkko lämpiää nykyisin edullisemmalla maalämmöllä, joten kirkko on auki läpi vuoden. Kuusankoskella ja Voikkaalla kirkot pidetään niin ikään toiminnassa. — Tähän mennessä ei ole ollut tarvetta sulkea niitä. Kyse on myös asiakkaiden toiveesta, ei niinkään säästöistä, kirkkoherra Kimmo Ylikangas huomauttaa. Kouvolan seurakunnassa keskuskirkko ja Käpylän kirkko ovat auki normaalisti talviaikaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Inkeroisten%20ja%20Sippolan%20kirkot%20kiinni%20joulun%20j%C3%A4lkeen%2C%20muissa%20kirkoissa%20lis%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n%20vaatteita%20%20ja%20l%C3%A4mmittimi%C3%A4/2016221436564/4