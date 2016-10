Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karkki vai kepponen? Mitä mieltä olet halloween-perinteen tulemisesta Suomeen? Tänään amerikkalaislapsilla on hurja karkkipäivä. Makeaa tulee mahan täydeltä, jos lasten naapurustossa ei haluta joutua ahkeran keppostelun kohteeksi. Suomessa karkkien kerjääminen halloweenin nimissä ei ole vielä saanut järisyttävää suosiota, mutta joitakin mörköjä ja kummituksia on jo ilmestynyt ovien taakse makeisia kärttämään. Jotkut ovat sitä mieltä, että pääsiäisen korvalla tapahtuva virpominen riittäisi, mutta joistakin on hauskaa, kun amerikkalaisperinne on rantautunut Suomeenkin. Mitä mieltä sinä olet? Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Karkki%20vai%20kepponen%20Mit%C3%A4%20mielt%C3%A4%20olet%20halloween-perinteen%20tulemisesta%20Suomeen/2016521433915/4