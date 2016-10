Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan vastaanottokeskukseen ei tule uusia turvapaikanhakijoita Kouvolan arviolta 200:sta turvapaikanhakijasta lähes kaikki ovat päässeet maahanmuuttoviraston haastatteluun. Viraston tarkoituksena on saada vuonna 2015 turvapaikkaa hakeneiden hakemukset käsitellyksi vuoden loppuun mennessä. — Turvapaikkapäätöksiä on edelleen tietenkin tulematta. Kouvolan vastaanottokeskuksia on vähennetty kuluvan vuoden aikana. Alkujaan meillä oli 350 paikkaa, mutta olemme menossa kohti 200 paikkaa, Kaakkois-Suomen SPR:n toiminnanjohtaja Arja Vainio kertoo. SPR:n vastaanottokeskuksella ei Kouvolassa ole tällä hetkellä asuinyksikköjä muualla kuin Kuusankosken Rekolassa ja Tähteessä. Vainion mukaan SPR oli varautunut myönteisten päätösten tulvaan, mutta kiristyneiden linjausten myötä huomattavan suuri osa päätöksistä on ollut kielteisiä. Kouvolassa jako myönteisten ja kielteisten päätösten kanssa noudattelee valtakunnallista keskiarvoa. — Tänä vuonna on tullut noin 10 myöteistä ja noin 70 kielteistä päätöstä. Luvut elävät päivittäin. Iso joukko turvapaikanhakijoista odottaa edelleen päätöstä. Tällä hetkellä Kouvolaan ei tule uusia turvapaikanhakijoita, koska kaikki paikat ovat jo täynnä. Suomeen tulevat turvapaikanhakijat ohjataan muualle vastaanottokeskuksiin, joissa on tilaa. — Lisää voidaan ottaa vain siinä tilanteessa, että maahanmuuttovirasto päättää laajentaa toimintaa Kouvolassa. Linja on nyt tiukka, ja paikkoja supistetaan. Lue koko uutinen:

