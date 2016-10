Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuolema kuittaa univelat? Univajeella on yhteyksiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin Lyhyen tai riittämättömän unen ja kohonneen kuolleisuuden välillä on yhteys. Joidenkin tutkimusten mukaan myös sydän- ja verisuonitautien riski on keskimääräistä korkeampi ihmisillä, jotka nukkuvat vähän. Näiden havaintojen selitykseksi on esitetty sekä epäterveellisiä elintapoja että fysiologisia tekijöitä. — Kokeelliset tutkimukset ovat osittain tukeneet epidemiologisten tutkimusten havaintoja: univajeen on muun muassa todettu nostavan verenpainetta sekä muuntavan hiilihydraattiaineenvaihduntaa tavalla, joka lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä, toteaa FM Vilma Aho, joka on väitöstyössään tutkinut univajeen vaikutuksia ihmisen immuunijärjestelmään ja aineenvaihduntaan. Immuunijärjestelmän on havaittu olevan tiiviissä vuoropuhelussa unen säätelyn kanssa. Tulehdusta välittävät tekijät lisääntyvät univajeessa. — Toisaalta nämä samat viestimolekyylit myös lisäävät unta, kuten arkielämässä saattaa bakteeri- tai virusinfektiota sairastaessaan havaita. Vaikka univajetilassa ei ole infektiota, se näyttää aiheuttavan elimistössä puolustusreaktion. Emme kuitenkaan tiedä, mikä tekijä laukaisee immuunijärjestelmän aktivoitumisen, sanoo Aho. Tutkimus osoitti, että unen rajoittaminen kokeellisesti terveillä koehenkilöillä aktivoi immuunijärjestelmän geenien ilmentymisen tasolla. — Kolesterolin kuljetukseen osallistuvat geenit olivat vähemmän aktiivisia univajeisilla sekä kokeellisessa univajeessa että väestöaineistoissa. Pitemmän päälle univaje saattaa vähentää kolesterolin siivousta verisuonista. — Näyttää siltä, että immuunijärjestelmän aktivoituminen univajeessa muuttaa aineenvaihdunnan säätelyä. Tämä näkyy lyhyellä aikavälillä LDL-kolesterolin vähentymisenä, mikä perinteisesti tulkitaan sydän- ja verisuonitautiriskiä vähentäväksi. Jos univaje ja tulehdustila kuitenkin pitkittyvät, kolesteroliaineenvaihdunta saattaa kääntyä epäedulliseen suuntaan ja altistaa sydän- ja verisuonitautien kehittymiselle yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa, Aho summaa tuloksia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Kuolema%20kuittaa%20univelat%20Univajeella%20on%20yhteyksi%C3%A4%20syd%C3%A4n-%20ja%20verisuonitautien%20riskitekij%C3%B6ihin%20/2016521433919/4