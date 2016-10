Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken keskustassa ei tarvita lauantaisin parkkikiekkoa – kokeilu jatkuu tammikuun loppuun Kuusankosken ydinkeskustassa on aloitettu aikarajoitteeton lauantaipysäköintikokeilu. Ensimmäisen kerran kiekkopaikkojen aikarajoituksista luovuttiin viime lauantaina. Ilman parkkikiekkoa voi pysäköidä aina lauantaisin tammikuun loppuun. Kokeilussa ovat mukana teknisen lautakunnan hallinnoimat pysäköintipaikat, joita on Valtakadun, Keskusaukion, Kymenlaaksonkadun ja Urheilukentäntien rajaamilla alueella. Muutokset eivät koske Kuusakoski-talon, kirjaston tai Kuusankosken terveyskeskuksen pysäköintirajoituksia. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta päätti laajentaa pysäköintikokeilua Kuusankoskelle sen jälkeen, kun asiasta tehtiin aloite. Päätöstä perustellaan sillä, että kokeilu parantaa alueen asiakasvirtoja, vilkastuttaa keskustan palveluiden käyttöä sekä lisää alueen elinvoimaisuutta. Kouvolan muissa liikekeskustoissa on joko luovuttu pysäköinnin aikarajoitteista tai pysäköintialueet sijaitsevat yksityisten kiinteistöjen hallinnoimilla tai Ely-keskuksen alueella. Kuusankosken lauantaipysäköintikokeilun aikana kerätään tietoa pysäköinnin käyttöasteen muutoksista Kouvolan ja Kuusankosken keskustoissa. Tekninen lautakunta arvioi kaupungin maankäytön suunnittelun keräämien tietojen pohjalta jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia muutoksia lauantaipysäköintiin liittyen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Kuusankosken%20keskustassa%20ei%20tarvita%20lauantaisin%20parkkikiekkoa%20%E2%80%93%20kokeilu%20jatkuu%20tammikuun%20loppuun/2016221437052/4