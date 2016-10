Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Brassissa vieraileva Quinsonitus esittää musiikkia Game of Thronesista ja Terminatorista Kun tämän vuoden Kymi Brass -vaskimusiikkitapahtuman ohjelmistoa rakennettiin, ajateltiin lasten ja nuorten mieltymyksiä. Turkulainen kamarimusiikkiyhtye Quinsonitus esittää elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä tuttua musiikkia lauantaina Kouvola-talossa. Kokoonpanon sivuilla kerrotaan, että konsertissa kuullaan sävellyksiä muun muassa Game of Thrones -sarjasta, Terminator 2 -elokuvasta ja Grand Theft Auto III -pelistä. Kouvolan teatterin Klubin lavalle puolestaan nousee lauantaina Siiri Nordin goes Brass -kokoonpano. — Konsertissa kuullaan Nordinin elektropop-biisejä, joista on tehty vaskisovituksia. Mukana on myös kaksi cover-kappaletta: Tuomari Nurmion Oi mutsi mutsi ja käännösbiisi Sydämeni osuman sai, joka oli Nordinin hitti, kertoo Kymi Brassin taiteellinen johtaja Aleksi Saraskari. Pohjois-Kymen musiikkiopiston järjestämä tapahtuma alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina. 16:tta kertaa toteutettavan vaskitapahtuman ohjelmassa on opetusta ja soittoharjoituksia kurssilaisille sekä kaikille avoimia konsertteja. Kymi Brassin avajaiskonsertti kuullaan perjantaina Kouvolan keskuskirkossa ja päätöskonsertti sunnuntaina Kouvolan kaupungintalossa. Koko ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

