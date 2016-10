Uutinen

Kouvolan Sanomat: Läpi harmaan kirjakasan — tämän syksyn ylioppilas, elimäkeläinen Niina Nivala on antanut koulutyölle kaikkensa. Peruskoulun ensimmäinen vuosi on Suvivirttä vaille valmis. Niina Nivala tekee lähtöä kesälaitumille Mustilan alakoulusta Elimäellä. Opettaja ojentaa tytölle puuhelmet ja nipun matematiikan tehtäviä kesäläksyiksi. Kahdeksanvuotias Nivala ymmärtää viestin: vaikka koulu on muuten alkanut hyvin, matematiikassa hän on pudonnut kärryiltä jo lähtöviivalla. — Olin oppinut ajattelemaan, että en osaa ja olen muita huonompi, hän sanoo. Lisäksi hän oli päätellyt, ettei kukaan osaa auttaa häntä. Että tämä mörkö pitää selättää yksin. Tästä ajatuksesta hänen on ollut vaikea päästä eroon. Lue koko uutinen:

