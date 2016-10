Uutinen

Kouvolan Sanomat: Manskari vakiintuu myös konserttisaliksi — vain roudaus aiheuttaa ongelmia Mansikka-ahon urheiluhalli on vakiintumassa urheilukäytön ohessa myös konserttisaliksi. Lokakuun lopulla Manskarilla on nähty kaksi isohkoa konserttia, kun ensin hallissa soitti viikko sitten Yö ja nyt sunnuntai-iltana Jari Sillanpää. Halli on konserttikäytössä melko toimiva, sanovat Yön ja Sillanpään konserttien järjestäjät. Ainoa murhe on oikeastaan se, että kaiken ääni- ja valotekniikan tuominen permantotasolle on ongelma, kun hallissa ei ole ulkoa ovea suoraan parketille. — Nyt ne pitää kantaa rappusissa, ja siinä on jo isoja turvallisuuskysymyksiä. Kaikilta muilta osin olemme halliin tyytyväisiä, sanoo Jukka Silén konsertit järjestäneestä Mertaranta & Silén Productionista. Halliin mahtuu konsertissa mukavasti noin tuhat kuuntelijaa, kun permannollakin on penkit. Viime syksynä Sillanpään keikalla käytettiin myös päätyjen teleskooppikatsomoita, mutta näkyvyys niistä oli sen verran huono, että ne jätettiin nyt osittain avaamatta. Mansikka-aho myös soi kohtalaisen hyvin, kiittelee Silénin yhtiökumppani Jasse Mertaranta. — Tuollaisissa paikoissa akustiikka on aina ongelmallinen, mutta Mansikka-aholla järjestetyt konsertit ovat ainakin omaan korvaani kuulostaneet hyvältä. Lue koko uutinen:

