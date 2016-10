Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nightwish-innostus toi Berliinistä Puhokselle Saksalainen kuvataiteilija, lavastaja ja pukusuunnittelija Katharina Benkwitz muutti Berliinistä Suomeen, Kiteen Puhokselle, vuonna 2012. Syy on Nightwish-yhtye. — Kuulin Nightwishin musiikkia vaikeassa elämänvaiheessa. Se herätti minut masennuksesta. Olin aiemmin tehnyt abstraktien maalausten lisäksi muotokuvia eläimistä ja ihmisistä. Innostuin tekemään Nightwish-aiheista taidetta, kertoo Benkwitz. Ensimmäinen Suomen vierailu 2008 voisi tuntua epäonnistumiselta, muttei ollutkaan sitä. — Kuvittelin meneväni Nightwishin toimistoon neuvottelemaan yhteistyöstä, mutta eihän toimistoa ole olemassakaan. Sen sijaan tutustuin Tuomas Holopaisen vanhempiin ja auttavaisiin suomalaisiin. Tuntui, että olin kotona. Benkwitz asuu nyt Puhoksen kylällä, tekee taidetta ja innoittuu edelleen Nightwishin musiikista. — Täällä on rauhallista, luontoa, ilma on puhdasta. — Nightwishiin olen yhteydessä, jos teemme yhteistä projektia, kuten viime keväänä Live Lemminkäistä. Sen sijaan Tuomas Holopaisen vanhemmat ovat rakkaita ystäviä. Työn alla on nyt suurempi projekti, joka sai alkunsa Nightwishin laulusta The Eyes of Sharbat Gula.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Nightwish-innostus%20toi%20Berliinist%C3%A4%20Puhokselle/2016221432293/4