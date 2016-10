Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pellon paikalle tulee joskus norsu — Nina Wallenstjerna-Heiskasen maalaukset muuttuvat pitkässä prosessissa Maisemassani vaeltaa joukko otuksia ja ihmisiä, joiden koti on toden ja unen rajamailla. Tai sitten maisema on vähän utuinen, joskus omituinenkin, melkein todellinen. Näin kuvailee keravalainen kuvataiteilija Nina Wallenstjerna-Heiskanen maalauksiaan. Työskentelytapaansa hän puolestaan kuvaa hitaaksi. Hän liikkuu luonnossa, kuvaa ja painaa mieleensä maisemia. Sitten hän tekee pohjamaalauksen ja työntää teoksen sivuun pitkäksi aikaa. — Ensimmäisellä maalauskerralla teoksessani voi olla metsä, pelto tai järvinäkymä. Kun otan työn uudelleen esiin, huomaan sen haluavan muuttua ihan joksikin muuksi. Usein maalaukseen putkahtaa jokin eläin, kuten vaaleanpunainen norsu. Wallenstjerna-Heiskasen mukaan tämä vaihe on hyvin intuitiivinen. Aiheet tulevat alitajunnasta. Hän haluaa luopua maalatessaan liiasta kontrollista. — Maalauksen oma elämä heräilee vähitellen, kerros kerrokselta. Minun pitää uskoa siihen, että teos löytää muotonsa. Kuvataiteilijan näyttely Välähdyksiä maisemassa avautuu Poikilo-galleriassa tiistaina. Esille tulee kymmenkunta tänä vuonna syntynyttä öljyvärimaalausta. Nina Wallenstjerna-Heiskasen näyttely Välähdyksiä maisemassa 1.—20.11. Poikilo-galleriassa, Kouvola-talossa.

