Kouvolan Sanomat: Pienten muovikassien ilmainen jakelu loppuu — ministeriö ja Kaupan liitto sopivat muovikassien käytön vähentämisestä Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala allekirjoittivat tänään Green deal -sopimuksen, jossa he sopivat toimista muovikassien kulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin korkeintaan 40 kassia henkeä kohti 2025 loppuun mennessä. Vähentämistavoite koskee kaikkia kauppojen myyntipisteissä tarjottavia muovikasseja. Vähentämistavoitteeseen eivät kuitenkaan sisälly elintarvikkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten, irtomyynnissä tai hygieniasyistä käytettävät erittäin kevyet muovikassit. Sopimuksessa Kaupan liitto sitoutuu vuoteen 2025 asti kannustamaan ja opastamaan kaupan alan yrityksiä liittymään muovikassisopimukseen, tukemaan neuvonta- ja valistuskampanjoita sekä seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja toimittamaan tiedot seurannasta ympäristöministeriölle. Kaupan alan yritys päättää itse toimenpiteistä ja niiden toteutustavasta. Toimenpiteisiin kuuluu ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: neuvonta- ja valistus kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi; kevyiden muovisten kantokassien maksullisuuden varmistaminen; ja luopuminen myyntipisteessä olevien ohuiden muovisten kantokassien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna. — Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista. Sopimus on tärkeä Kaupan liitolle ja koko kaupan toimialalle. Olemme ylpeitä saadessamme olla ympäristöministeriön historian ensimmäinen Green deal -sopimuskumppani, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo. Sopimus on voimassa kymmenen vuotta ja sillä pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Ympäristöministeriö arvioi toimenpiteiden tehokkuutta muovikassien kulutuksen vähentämisessä ja roskaantumisen ehkäisemisessä kolmen vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Mikäli toteutetut toimet eivät arvioinnin perusteella ole tehokkaita, ministeriö tarkastelee muita mahdollisia keinoja muovikassien kulutuksen vähentämiseksi. S-ryhmä ja Tokmanni ovat jo ilmoittaneet sitoutuvansa muovikassien käytön vähentämiseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Pienten%20muovikassien%20ilmainen%20jakelu%20loppuu%20%E2%80%94%20ministeri%C3%B6%20ja%20Kaupan%20liitto%20sopivat%20muovikassien%20k%C3%A4yt%C3%B6n%20v%C3%A4hent%C3%A4misest%C3%A4/2016521433922/4