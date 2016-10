Uutinen

Kouvolan Sanomat: Risto Oksanen: Urheilun merkitystä Kouvolalle ei kannata vähätellä Jalkapalloliigan markkinointijohtajana jo seitsemän vuotta työskennellyt Risto Oksanen osallistuu keskiviikkona Kuusankoski-talossa seminaariin, jonka teema on elinvoimainen urheilukaupunki. Oksanen on pannut ilolla merkille sen, miten Kouvolan urheilun kärkiseurat ovat yhteistyössään ylittäneet sujuvasti lajirajat. — Kouvola näyttää niin erilaiselta, kun sitä katselee Oulusta tai Tampereelta. Urheilun merkitystä mielikuvan luomisessa ei kannata vähätellä. On olemassa paljon tutkittua tietoa siitä, miten tunnettuus lisää positiivista suhtautumista, Oksanen painottaa. Kouvolalle lyöty vahva urheilukaupungin leima voi Oksasen mukaan vaikuttaa isoihinkin päätöksiin. — Se voi olla syy perustaa tänne yritys, muuttaa tänne asumaan tai tulla tänne lomailemaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Risto%20Oksanen%3A%20Urheilun%20merkityst%C3%A4%20Kouvolalle%20ei%20kannata%20v%C3%A4h%C3%A4tell%C3%A4/2016221433259/4