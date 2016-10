Uutinen

Kouvolan Sanomat: Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on vähentynyt rajusti Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan viime vuonna laitettiin vireille 32 478 turvapaikkahakemuksia. Tällä hetkellä hakemuksia on jo yhteensä 37 369. Päätöksiä on puolestaan tehty 30 503. — Ensimmäistä päätöstä odottaa nyt hieman vajaat 10 000 hakijaa. Päätösluvussa on mukana myös vuonna 2014 tulleita turvapaikanhakijoita. Tänä vuonna tulleet turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan päätöstä ensi vuoden puolelle, Migrin tiedottaja Päivi Kari kertoo. Karin mukaan turvapaikanhakijoita tulee edelleen Suomeen 50—100 henkilön viikkovauhdilla. Tahti on vaatimaton viime vuoteen verrattuna, jolloin Suomeen saapui noin 32 000 turvapaikanhakijaa. — Hakijamäärä on pysynyt suhteellisen alhaisena keväästä lähtien. Tulijoista yli 70 prosenttia on Irakista ja Afganistanista. Lue koko uutinen:

