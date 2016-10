Uutinen

Kouvolan Sanomat: Varas vei hirvenlihaa Elimäellä — oletko kuullut jonkun kauppaavan sitä epäilyttävän halvalla? Elimäellä on liikkunut lihavaras, sillä paikalliselta metsästysmajalta on anastettu hirvenlihaa noin 90 kiloa. Majalle oli murtauduttu 25.— 29. lokakuuta välisenä aikana. Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa Facebookissa, että jos tiedät jotakin anastuksesta tai joku kauppaa epäilyttävän halvalla hirvenlihaa, niin vinkkejä voi ilmoitella sähköpostilla. Osoite on rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 4479574. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/31/Varas%20vei%20hirvenlihaa%20Elim%C3%A4ell%C3%A4%20%E2%80%94%20oletko%20kuullut%20jonkun%20kauppaavan%20sit%C3%A4%20ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4n%20halvalla/20161570/4