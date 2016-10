Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anssi Tähtinen on Kouvolan kaupunginhallituksen suurituloisin Kouvolan kaupunginhallituksen suurituloisin jäsen on Anssi Tähtinen (muut). Hänen pääomatulonsa olivat viime vuonna noin 148 000 euroa ja ansiotulonsa 48 000 euroa. Listalla kaupunginhallituksen jäsenet ja heidän kokonaistulonsa. Tähtinen on ainoa, jolla on merkittäviä pääomatuloja — seuraavaksi suurimmat pääomatulot, noin 16 000 euroa, on Marjo Lakalla (sd.) 1. Tähtinen, Anssi Juhani (muut), 196 516,58 euroa. 2. Nyberg, Jukka Veikko (sd.), 107 762,95 euroa. 3. Lehtomäki, Maija Kaarina (kesk.), 67 875,35 euroa. 4. Lakka, Marjo-Riitta (sd.), 64 473,96 euroa. 5. Viinikainen, Jukka Sakari (sit.), 63 332,86 euroa. 6. Salonen, Ville Tapani (sd.), 63 056,24 euroa. 7. Nykänen, Seija Marjatta (kok.), 62 792,28 euroa. 8. Jokiranta, Kimmo Tapani (kesk.), 61 348,40 euroa. 9. Larikka, Jari Pekka (kok.), 61 033, 43 euroa. 10. Roos, Kirke Marjo Hannele (kok.), 51 252,88 euroa. 11. Palm, Sari Minna Johanna (kd.), 45 185,44 euroa. 12. Korpivaara, Pekka Juhani (pro), 35 027,45 euroa. 13. Sulanen, Liisa Anneli (ps.), 19 888, 44 euroa. Kymenlaakson verotietoja voit selata täällä. Korjattu virhe otsikossa kello 9.27. Kyse on kaupunginhallituksesta, ei valtuustosta. Lue koko uutinen:

