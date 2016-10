Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eniten ansaitsevien naisten ja miesten tuloissa huimat erot Suuret tulot eivät jakaudu tasaisesti miesten ja naisten kesken. Tämän näkee selvästi tarkastelemalla Kymenlaakson verotietoja. Kymmenen suurituloisimman joukossa on kaksi naista, joista kummankaan tulot eivät yllä miljoonaan euroon. Miehistä miljoonakerhossa on neljä. Kun miesten johtokymmenikön tulot lasketaan yhteen, summaksi saadaan 10 509 006 euroa. Naisten tulojen summa on 5 378 986 euroa. Ero on siis huimat 5 130 020 euroa. Kun huomioon otetaan vain ansiotulot, kymmenen eniten ansaitsevan joukossa on kolme naista, mukana ykkössijalla Kotkan Energian entinen kehitysjohtaja Tuija Suur-Hamari. Lue koko uutinen:

