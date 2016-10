Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitti esittää: Verot ennallaan Iitin kunnanhallitus esittää, että kunta pitää veroprosentit ensi vuonna ennallaan. Kunnallisvero on Iitissä tänä vuonna 20,25 prosenttia. — Talous on kutakuinkin tasapainossa, sanoo Iitin hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina. Lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto maanantaina 7.11. Kiinteistövero on Iitissä yleisillä kiinteistöillä 1 prosentti, vakituisessa asumisessa 0,50 ja muussa asumisessa 1,10 prosenttia. Kuntaliiton tekemän vertailun mukaan Kymenlaaksossa tuloveroprosentit vaihtelevat 20:n ja 21:n välillä. Kouvolan tuloveroprosentti on 20,75. Koko maan keskiarvo on tänä vuonna 19,87 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/01/Iitti%20esitt%C3%A4%C3%A4%3A%20Verot%20ennallaan/2016221440629/4