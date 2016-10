Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitu on elokuvamusiikkiin eläytyvä rento taitoluistelija Koreografia ja esittäminen ovat iso osa taitoluistelun kilpailusuoritusta, johon kuuluvat lyhyt- ja vapaaohjelma. KooKoo Jäätaitureita edustava 15-vuotias Iitu Raski on esittämisessä pienessä etulyöntiasemassa kilpasiskoihinsa verrattuna. — Tykkään näytellä, olen näytellyt teatterissa ja koulun näytelmäkerhossa. Tunnen saavani siitä apua taitoluistelun koreografiaan ja eläytymiseen. Niinpä Raski antaa jäällä eläytyen itsestään kaiken, sillä mieleenpainuva esittäminen ja positiivinen erottautuminen vetoavat niin katsojiin kuin tuomareihin. Tärkeä musiikki ohjelmiin lähtee Raskin omasta ideasta ja valinnan jälkeen on koreografian rakentamisen vuoro. — Pidän paljon elokuvamusiikista ja tämän kauden lyhytohjelman musiikki on Chaplinia ja vapaaohjelma rakentuu japanilaiselokuvan Laputa — linna taivaalla musiikkiin. Teknistä osaamista Raski on kehittänyt jo yli 10 vuotta kestäneen uransa aikana jatkuvasti, nuorempana tekniikan oppiminen tuntui helpommalta kuin nykyään. Vaikka hurjimmat miestaitoluistelijat räväyttävät jo neloshyppyjä, naiset jättävät kierrokset vielä yhtä vähemmäksi. Raski pitäytyy kisoissa kaksoishypyissä, ainakin toistaiseksi. — Treenaan jo helpompia kolmoishyppyjä, kuten kolmoisschalkowia ja kolmoistulppia. Vaikeat piruetit ja askelkuviot ovat niin ikään työn alla. Tämän kauden päätavoitteet Raskilla ovat kansallisten junioreiden kahdessa valintakisassa ja loppukilpailussa. Ensimmäinen valintakisa toi jo upeasti kolmannen sijan. Näiden lisäksi Raski kiertää kauden aikana muutamia kutsukisoja. — Olen kilpailussa rennolla mielellä, enkä juuri jännitä. Musiikkiin täysillä eläytyminen, kaksoishypyt ja esittäminen ovat vahvuuksiani. Taitoluistelun Raski aloitti 3-vuotiaana ja meno maistuu yhä mukavalta, lajin monipuolisuus ja useat elementit viehättävät häntä. Oma tärkeä osansa on valmentajilla, joita Raski kuvailee ymmärtäväisiksi, osaaviksi ja kannustaviksi. Olkapäätä on tarjolla elämän eri tilanteisiin. Lue koko uutinen:

