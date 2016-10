Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seudun suurimmat yritykset, top 20 Kouvolan seudulla toimivat yritykset on listattu liikevaihdon suuruuden mukaan. Suluissa on liikevaihdon muutos prosentteina vuoteen 2014 verrattuna. 1. Kymen seudun osuuskauppa (Hamina) 421,8 miljoonaa euroa (-8,2 %) 2. Stora Enso Ingerois Oy 212,3 (6,7 %) 3. Halton Group-konserni (Iiitti) 198,1 (4,5 %) 4. Jatke-konserni 173,3 (33,1 %) 5. Autosalpa-konserni 127,5 (8,8 %) 6. KSS Energia-konserni 112,1 (-2,9 %) 7. Lumon Invest -konserni 103,9 (7,8 %) 8. Kymenlaakson Sähkö -konserni 93,9 (-11,6 %) 9. Kaslink Foods Oy Ltd 56,1 (-3,4 %) 10. Destia Rail Oy 56,0 (39,0 %) 12. Solvay Chemicals Finland Oy 42,4 (12,2 %) 13. BIM Finland Oy 21,4 (5,4 %) 14. Recticel Oy 20,1 (0,0 %) 15. Anne ja Simo Hiltunen Oy 19,0 (4,4 %) 16. Ekovilla Oy 18,3 (-2,1 %) 17. Kymenlaakson Jäte Oy 15,1 (3,4 %) 18. Kouvolan Vesi Oy 14,8 (174,1 %) 19. Myllykosken Rauta Oy 14,5 (-8,2 %) 20. Hyötypaperi Oy 14,3 (7,5 %) Lue koko uutinen:

