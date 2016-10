Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lauri Lamminmäen onnistuminen työssään jakaa valtuutettujen mielipiteitä Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen ilmoitus Kuntaliittoon siirtymisestä pääsi yllättämään Kouvolan valtuustoryhmien puheenjohtajat. Lamminmäen kahdeksan vuoden kaupunginjohtajakaudelta löytyy heidän mielestään onnistumisia ja epäonnistumisia. Poliitikkojen erilaista suhtautumista kuvaa hyvin se, että sama asia näyttäytyy toiselle onnistumisena ja toiselle epäonnistumisena. Esimerkiksi Ratamo-keskuksen yksi kovaäänisimmistä arvostelijoista Jouni Suninen (dem.) pitää sote-yhteisyrityksen valmistelua järkevänä. — Tässä olemme vaihteeksi samalla puolella. Jos meiltä häviää yhteispäivystys ja erikoissairaanhoitoa, sopimus yhteisyrityksestä pitää olla allekirjoitusta vaille valmiina. Annan tästä krediittiä Lamminmäelle. Toinen entinen perussuomalainen, Anssi Tähtinen (muut) pitää yhteisyrityksen kilpailuttamista kaupunginjohtajan viimeisimpänä epäonnistumisena. — Aika vähän onnistumisia löydän. Taloutta on korjattu pitkälti tasekikkailulla, jolle en paljon painoarvoa anna. Omaa omaisuutta on myyty itselle ja siitä on saatu voittoa, kiinteistöveroa on nostettu kolme kertaa ja maksut sekä taksat ovat nousseet, Tähtinen sanoo. Kokoomuksen ryhmänjohtajan Tapio Karvosen mielestä kaupunginjohtaja on onnistunut perustyössä. — Hän on onnistunut niissä tehtävissä, joita hänelle on vastuutettu. Henkilöstöä on karsittu ja taloudenpito on hyvin onnistunut. Arto Sahamies (kd.) kehuu Lamminmäkeä siitä, että tämä on kestänyt hyvin paineisessa ja ristiriitaisessa tehtävässä. — Hän on saanut kohtuuttomasti rapaa osakseen. Lamminmäki on hoitanut valmistelun onnistuneesti niiden tavoitteiden mukaisesti, mitä on asetettu. Sahamies olisi kaivannut Lamminmäeltä samanlaista talon isännän otetta kuin Kouvolan kaupunginjohtajalla Eino Brofeldtilla oli aikanaan. Brofeldt piti Sahamiehen mielestä selkeästi ohjaksia käsissään. SDP:n Outi Kasurisen mielestä Lamminmäki on hoitanut virkaansa niin hyvin kuin on pystynyt. — Varmasti jokaisella on parantamisen varaa, niin luottamushenkilöillä kuin virkamiehilläkin. Ehkä poliittisen ohjauksen kuulosteleminen on asia, jolla helposti kehittäisi yhteistyötä. Pekka Korpivaara (pro) pitää hyvänä sitä, että Lamminmäki on onnistunut viime vuosina hillitsemään sosiaali- ja terveyspalvelumenojen kasvua. — Muutosjohtaminen puolestaan on ollut liian hidasta. Kouvolan edunvalvonta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti on epäonnistunut. Epäonnistumisia ovat myös tuottamattomat investoinnit kuten Manskin remontti, Korpivaara sanoo. Sitoutumattomien ryhmänjohtaja Matti Norppa pitää Lamminmäen ajamia kärkihankkeita hyvinä. Kimmo Jokiranta (kesk.) puolestaan antaa tunnustusta rautatiealan koulutuksen saamisesta Kouvolaan. — Asialliset hommat on hoidettu, sanoo Jorma Liukkonen (vas.). Lue koko uutinen:

