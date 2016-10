Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lihavarkaus ei himmennä tunnelmaa — Elimäellä juhlitaan pyhäinpäivänä peijaisia Elimäen Eräveikkojen metsästysmajalle viime viikon aikana murtautunut varas vei mennessään 90 kiloa hirvenlihaa. Seuran oli määrä tarjota suurin osa lihoista ensi lauantaina pidettävissä hirvipeijaisissa. Lihojen parhaat palat oli tarkoitus arpoa arpajaisissa. Peijaisten pitoa varkaan epämieluisa vierailu ei uhkaa. Seuran hirviporukka sai viime viikonvaihteessa uudet lihat juhlaa varten. — Ei tämä lannista peijaistunnelmaa, sanoo Elimäen Eräveikkojen puheenjohtaja Matti Ahtiainen. Varas ei käynyt Erämiesten majalla ensimmäistä kertaa. Edellisen kerran, jo useampia vuosia sitten varkaiden matkaan lähti majalta erilaisia trofeita eli metsästysmuistoja. Ne seura sai myöhemmin takaisin. — Maja on sen verran syrjässä, että siellä ei enää ole pidetty mitään varastettavaa. Hirvikausi on poikkeus. Ahtiainen sanoo, ettei huolellisesti lukitulla majalla ole tarkoitus lisätä valvontaa kustannussyistä. Lihavarkaus ei ole toistaiseksi ratkennut. Syrjäisillä metsästysmajoilla käy toisinaan varkaita, mutta rikoskomisario Ilkka Kiesilän muistissa ei ole vastaavaa, jossa varkaat olisivat saaneet lihaa saaliiksi. — Se ei ainakaan ole missään nimessä yleistä, Kiesilä sanoo. Poliisi on edelleen kiinnostunut lihavarkaan liikkeistä viime viikon aikana Pakinkankaan suunnalla Etelä-Elimäellä. Kiesilän mukaan ainoita mahdollisuuksia päästä varkaan jäljille ovat joko näköhavainnot tai tiedot siitä, että joku kauppaa lihaa epäilyttävän edullisesti. Vinkkejä voi ilmoitella sähköpostilla rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/01/Lihavarkaus%20ei%20himmenn%C3%A4%20tunnelmaa%20%E2%80%94%20Elim%C3%A4ell%C3%A4%20juhlitaan%20pyh%C3%A4inp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4%20peijaisia/2016221440079/4