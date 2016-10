Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luomutilan pääomatulot nousivat yrityskaupalla Selänpäässä luomutilaa pitävä Timo Nakko nousi yrityskaupalla Kymenlaakson suurituloisimman listalla kahdeksanneksi viime vuoden verotuksessa. Viime vuonna tehty maanrakennusalan yrityskauppa nosti Nakon pääomatulot noin 760 000 euroon. Luomumaidon- ja -lihantuotantoon keskittyneellä tilalla tuloja kerryttävät lisäksi metsätulot, koneurakointi ja mökkivuokraus. Valkealassa vaimonsa Kirsi Nakon kanssa tilaa pitävä Timo Nakko on laajentanut maatilayritystään 20 vuoden aikana niin, että peltoalaa on tällä hetkellä noin 330 hehtaaria. Karjaa on kaikkiaan yli 200 päätä. Niistä 100 on lypsylehmiä. Tila työllistää isäntäparin lisäksi neljä vakituista työntekijää sekä sesonkiaikana 2—3 osa-aikaista työntekijää. Yrityksellä on viisi ympärivuoden vuokrattavaa lomahuvilaa Suolajärven rannalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/01/Luomutilan%20p%C3%A4%C3%A4omatulot%20nousivat%20yrityskaupalla/2016221440076/4