Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taistelutarinat-näyttely esittelee 9 perhettä, joissa on syöpään sairastunut lapsi Maa vavahti valokuvaaja Lari Järnefeltin alla helmikuussa 2014. Kaukana pääkaupungista asuva tuttu soitti ja pyysi Järnefeltiä käymään Helsingin Narinkkatorin tuolitapahtumassa. Ottaisitko kuvan meidän Matildan tuolista, kuului pyyntö. Järnefelt oli pihalla. Mistä tuolista? Kampissa asia selvisi. Aukiolla oli 150 pientä tuolia; sinisiä, punaisia ja valkoisia. Joillakin oli kynttilöitä, joillakin valokuvia ja kaikissa A4, jossa oli tietoja. Esimerkiksi ”tyttö, 9 kuukautta” — ja diagnoosi. Siniset tuolit olivat poikien, punaiset tyttöjen ja valkoiset kuolleiden lasten. Tuolit symboloivat edellisvuonna syöpädiagnoosin saaneita lapsia ja tautiin menehtyneitä. — Se iski niin kovaa, että romahdin täysin. Kuljin tuolien seassa ja ajattelin, että ei voi olla totta. Tämä todellakin tapahtuu joillekin. Pienen tytön isä meni kotiin ja itki, itki ja itki. Kun kyyneleet oli pyyhitty, Järnefelt tarttui puhelimeen. Hän soitti Sylvaan, Suomen syöpäsairaita lapsia ja nuoria ja heidän perheitään auttavan yhdistykseen. Järnefeltkin halusi auttaa. Hän tiesi, että perhekuvauksissa on aina mukava tunnelma. Siksi hän tarjoutui kuvaamaan syöpään sairastuneita lapsia perheineen. Tarinat tulivat mukaan, kun Järnefelt pyysi kuvausaikoja varanneilta perheiltä taustatietoa. Ajatus näyttelystä syntyi kuvausten alla. Vuodenvaihteessa 2014—2015 kuvattu Taistelutarinat-näyttely on kiertänyt maata ahkerasti ja saanut jo seuraajankin. Vuotta myöhemmin kuvattu jatko-osa, jossa mukana on myös lapsensa syövälle menettäneitä perheitä, oli Fotofinlandia-finalisti. Se valikoitui yleisön suosikiksi. Taistelutarinat-valokuvanäyttely on esillä Kouvolan pääkirjastossa 1.11.—24.11. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/01/Taistelutarinat-n%C3%A4yttely%20esittelee%209%20perhett%C3%A4%2C%20joissa%20on%20sy%C3%B6p%C3%A4%C3%A4n%20sairastunut%20lapsi%20/2016221436120/4