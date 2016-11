Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteriseuraa vailla? — ota Orvokista mallia ja pyydä mukaan Kouvola-kaveria Kouvolalainen Orvokki Kemppainen, 77, nojaa keppiinsä Kouvolan teatterin aulassa. Hän on tullut paikalle taksilla, yksin. — Olen noussut neljältä aamulla. Odotin tätä niin paljon. Pian Kemppaisen katse tavoittaa ihmisvilinästä tutut kasvot. Vapaaehtoinen Kouvola-kaveri Hanna Vihervaara rientää paikalle ja näyttää, mitä hänellä on kädessään: kaksi lippua pian alkavaan Suurenmoista-teatteriesitykseen. Hanna Vihervaara on yksi Kouvolan 11 Kouvola-kaverista. Kouvola-kaverit ovat kaupungin kouluttamia vapaaehtoisia naisia ja miehiä, jotka lähtevät yksinäisten seuraksi kulttuuri- tai urheilutapahtumiin, varaavat liput ja tarvittaessa avustavat tapahtumapaikalle. Toimintaa organisoi kaupungin yhteisöllisyyden edistämisen yksikkö. Kouvolassa kaveritoimintaa on ollut vuoden verran. Aluksi vapaaehtoisia kutsuttiin kulttuurikavereiksi, mutta nyt nimi on Kouvola-kaveri. — Ensimmäisen vuoden aikana saimme 17 pyyntöä, mutta paljon enemmän olisivat vapaaehtoiset olleet valmiita tekemään, kertoo yhteistyökoordinaattori Irene Purtilo kaupungilta. Uusia Kouvola-kavereita koulutetaan jatkossa tarpeen mukaan. Vihervaara ja Kemppainen tapasivat ensimmäisen kerran Kymi Sinfoniettan konsertissa pari viikkoa sitten. Jos Kouvola-kaveritoiminta on tärkeää Kemppaiselle, se on sitä myös Vihervaaralle. — Tästä saa itselleen paljon, Vihervaara sanoo. Orvokki Kemppainen on sairastanut vakavasti monta vuotta. Nyt hän on paremmassa kunnossa kuin pitkään aikaan. — Tuntuu kuin olisi alkanut uusi vaihe elämässä. On niin hienoa nähdä ihmisiä ja elämää ympärillään, hän sanoo. Kouvola-kaverin voi tavata Kouvolan pääkirjastossa 8.11. kello 16—18. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

