Uutinen

Kouvolan Sanomat: Up with People tuo Kouvolaan yli sata nuorta 12 maasta — ilmoittaudu isäntäperheeksi Kansainvälinen laulu- ja tanssiryhmä Up with People tuo ensi viikolla Kouvolaan 110 nuorta 12 maasta. — Olemme löytäneet isäntäperheet jo 45 nuorelle. Eli tarvitsemme vielä 65 isäntäperhettä, ryhmän mukana kiertävä meksikolainen Sofia Martinez sanoo. Isäntäperheeksi voi ryhtyä lähes kuka tahansa, joka voi tarjota nuorelle nukkumapaikan, ruokailun ja pientä kuljetusapua. Perheet voivavat ilmoittautua 6. marraskuuta saakka sähköpostitse osoitteeseen smartinez@upwithpeople.org tai puhelinnumeroon 044 231 40347. Kiertueella mukana olevat nuoret tekevät vapaaehtoistyötä useissa kouluissa Kouvolan seudulla 7.—14. marraskuuta. Nuoret järjestävät muun muassa erilaisia työpajoja ja kurssin, jossa pääsee opettelemaan tansseja eri puolilta maailmaa. Viikon päätteeksi ryhmä järjestää Mansikka-ahon liikuntahallissa musiikki- ja tanssiesityksen. — Esityksessä kuullaan muun muassa pop-musiikkia ja kansainvälisiä lauluja. Lisäksi mukana on tanssia, valoshow ja nuorista koottu bändi. Kouvola on ryhmän ensimmäinen etappi Suomessa. Sen jälkeen kiertue jatkaa Espooseen ja Jyväskylään. Up with People -ryhmän The Journey -musiikki- ja tanssiesitys Mansikka-ahon liikuntahallissa lauantaina 12.11. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/01/Up%20with%20People%20tuo%20Kouvolaan%20yli%20sata%20nuorta%2012%20maasta%20%E2%80%94%20ilmoittaudu%20is%C3%A4nt%C3%A4perheeksi/2016221423520/4