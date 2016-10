Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yksityiset ateriapalvelut kasvattavat suosiotaan Kouvolassa Ateriapalvelu Kanervapuisto on toiminut jo viiden vuoden ajan Kouvolan keskustassa. Parhaillaan yrityksellä on noin 150 asiakasta. Määrä on kasvanut tasaisesti vuosien saatossa. Yrityksen suurin työllistäjä ovat hoivakodit ja yksityiset asiakkaat, vaikka yritys järjestää myös catering-palveluita sekä vuokraa tiloja Kanervistontiellä juhlia varten. — Valtaosa asiakkaistamme on ikäihmisiä, ateriapalvelu Kanervapuiston ateriapäällikkö Mikko Nurkka kertoo. Nurkan mukaan yksi valtti on ollut annosten kotiruokamaisuus. Lisäksi yritys toimittaa lämpimän ruuan viikon jokaisena päivänä. Kuusankoskella toimiva lounaskahvila Hekari tarjoaa ateriapalvelua noin 50 ikäihmisille. Asiakkaat koostuvat yksittäisistä ikäihmisistä, joille yritys kuljettaa ruuat kotiovelle. — Monet asiakkaista ovat tulleet alueen kilpailijoilta, kun asiakkaat ovat halunneet vaihtelua ruokiinsa, Hekarin yrittäjä Kari Rantanen toteaa. Kotiruokamaisuus on ollut myös Hekarin valtti. Kouvolan kaupungin kotiin tuodun ateriapalvelun piirissä on 201 asiakasta. Elimäen, Anjalan ja Kaipiaisten alueelle kaupunki toimittaa päivässä 92 ateriaa, Kouvolaan 37 ateriaa ja Kuusankosken, Valkealan ja Jaalan alueelle 72 ateriaa. — Kaupungilla ei ole Kuusankoskella ja Inkeroisissa omaa ateriapalvelua, joten siellä ostetaan yksityisiltä palveluntarjoajilta, kaupungin ateriapalveluiden tukipalveluohjaaja Leena Seppälä kertoo. Seppälän mukaan yksityiset ateriapalveluiden tarjoajat eivät ole kilpailijoita kaupungille. — Palvelut tukevat toisiaan, ja asiakas voi valita mistä ateriansa ottaa. Lue koko uutinen:

