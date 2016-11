Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yrittäjäksi lähteminen ei kaduta — kouvolalainen Riitta Hakala ansaitsi eniten Kymenlaakson naisista Kouvolassa eläkepäiviä viettävä Riitta Hakala ei kadu päätöstä lähteä yrittäjäksi. Jos hänen pitäisi tehdä sama päätös uudelleen, hän ei epäröisi. — Olen sen verran hullu, että lähtisin uudelleen yrittäjäksi. Kun kouvolalaiset Riitta ja Matti Hakala ryhtyivät metallialan yrittäjiksi vuonna 1974, he halusivat ennen kaikkea taata työtä itselleen. Työtä heillä on riittänyt neljän vuosikymmenen ajan. Välissä on ollut huonompiakin aikoja. Viime vuonna Riitta Hakala jättäytyi pois yrityksestä ja myi osuutensa. Yrityskaupalla Hakala nousi Kymenlaakson eniten tienanneiden listalla viidenneksi. Kymenlaaksossa on eniten ansainnut nainen. Alkujaan kahden henkilön metallialan yrityksessä työnjako on ollut aina selvä. Matti Hakala on hoitanut sorvaamon, Riitta Hakala toimistotyöt. — Minulla on ollut aika pieni rooli yrityksessä. Olen ollut lähinnä taustalla, Riitta Hakala sanoo. Pienimuotoinen sorvaamo on kasvanut neljän vuosikymmenen aikana merkittäväksi työllistäjäksi Juholankadulla Kouvolassa. Yrityksessä on tällä hetkellä 34 työntekijää. Sen liikevaihto on noin kuusi miljoonaa euroa. — Hyvät tuotteet ja toimitusvarmuus ovat valttejamme. Asiakkaat arvostavat näitä asioita. Yrityskaupan jälkeen Metallisorvaamo M.Hakalan toimitusjohtajana jatkaa tytär Sanna Tiitinen. Varatoimitusjohtaja on Miika Hakala ja työnjohtaja Vesa-Matti Hakala. — Luotan heihin. Yritys jäi hyviin käsiin. Lue koko uutinen:

