Uutinen

Kouvolan Sanomat: Apple ID -tietojenkalasteluviesteistä ei ole tehty rikosilmoituksia Kaakkois-Suomessa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on saanut tietoonsa erittäin taitavasti toteutetun, suomalaisille käyttäjille suunnatun tietojenkalastelukampanjan. Hyvällä suomen kielellä kirjoitetuissa viesteissä väitetään, että käyttäjän Apple ID -tunnus on vaihtunut ja pyydetään vahvistamaan tunnus klikkaamalla viestin linkkiä. Tietojenkalastelusivulla väitetään, että Apple ID on poistettu käytöstä turvallisuusyistä. Huijaussivulla kysytään myös luottokortin numeroa ja CVV-vahvistuskoodia vahvistusprosessin yhteydessä. Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on suomalaisia uhreja. Tietojenkalastelusivusto on aidon näköinen, mutta selaimen osoiteriviltä sivuston voi tunnistaa väärennökseksi. — Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella ei ole tehty yhtään Apple ID- tietojenkalasteluun liittyvää rikosilmoitusta, kertoo viestintäpäällikkö Heli Jämsén-Turkki Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/02/Apple%20ID%20-tietojenkalasteluviesteist%C3%A4%20ei%20ole%20tehty%20rikosilmoituksia%20Kaakkois-Suomessa/2016521443238/4