Kouvolan Sanomat: Claes Andersson haastateltavana Kouvolan pääkirjastossa Kouvolan pääkirjastoon saadaan tänään keskiviikkona jälleen mielenkiintoinen vieras. Kirjailija, psykiatri, jazzmuusikko, tunnettu vasemmistopoliitikko ja kulttuuriministerinäkin toiminut Claes Andersson istuu kirjaston nojatuoliin Kini Laineen haastateltavaksi. Andersson on kirjoittanut neljä tietokirjaa ja viisitoista ruotsinkielistä runokokoelmaa, joista viisi on julkaistu myös suomennettuna. Romaaneja hän on kirjoittanut kaikkiaan kuusi. Niistä tuorein, tänä syksynä ilmestynyt Hiljaiseloa Meilahdessa on jatkoa viisi vuotta sitten ilmestyneelle Oton elämä -romaanille. Kirjailijavieraana Claes Andersson 2.11. kello 18. Kouvolan pääkirjasto, Salpausselänkatu 33. Lue koko uutinen:

