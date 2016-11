Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ex-suurlähettiläs Kouvolassa: Näissä vaaleissa eivät vanhat säännöt päde Yhdysvalloissa käytävä vaalikamppailu on ollut sellainen, että vanhoista vaaleista ei voi ottaa esimerkkiä. Siksi ennusmerkkien perusteella ei voi sanoa, miten vaaleissa käy, sanoo Kouvolassa vieraillut entinen Washingtonin-suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Vaaleissa ovat vastakkain republikaanien Donald Trump ja demokraattien Hillary Clinton. Normaalitilanteessa nämä vaalit olisivat vahvasti republikaanien heiniä. Suuri osa kansalaisista on tyytymättömiä maansa nykytilaan. On myös tuikiharvinaista, että sama puolue voittaa kolmet perättäiset vaalit, kuten Clintonin voittaessa tapahtuisi. — Mutta tämä ei ole normaalitilanne. Vastakkain ovat (valtaapitävien) establishment-poliitikko ja tosi-tv. Siksi vanhat esimerkit eivät päde. Pitkän työuran ulkoasiainministeriössä tehnyt Valtasaari on seurannut monet vaalit läheltä. Hän toimi Washingtonin-suurlähettiläänä 1988—1996 ja 2001—2005 yhteensä 11 vuotta. Hänen aikanaan USA:lla ehti olla neljä eri presidenttiä. Valtasaari muistuttaa, että voitti vaalit kumpi tahansa, suuria mullistuksia ei tehdä hetkessä. Siksi on mahdotonta sanoa, mitä vaalien jälkeen konkreettisesti tapahtuu. — Kun sanotaan, että Yhdysvaltain presidentti on maailman vaikutusvaltaisin henkilö, niin kyllä hän on — ainakin, jos saa muut mukaansa. Tällä hän viittaa siihen, että samaan aikaan presidentin kanssa valitaan kongressi, johon pitäisi saada oman puolueen enemmistö. Eikä siinä kaikki. Uuden presidentin pitää myös pystyä yhdistämään oma puolueensa. — Republikaaneissa on nyt änkyrät, kohtuulliset, trumpilaiset ja libertaarit. Ennen jako oli puolueiden välillä, mutta nyt myös niiden sisällä. Lue koko uutinen:

