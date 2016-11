Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kemikaaliyritys Solvay Chemicals pulitti eniten yhteisöveroa Kouvolassa Teollisuuskemikaaleja tuottava Solvay Chemicals maksoi viime vuonna eniten yhteisöveroja Kouvolan seudun yrityksistä. Voikkaalla toimivan Solvayn verotettava tulo oli reilut 11 miljoonaa euroa, josta meni yhteisöveroa reilut 2,2 miljoonaa euroa. KSS Energia -konserni maksoi yhteisöveroa yhteensä lähes saman verran: vajaat 2,2 miljoonaa euroa. KSS:n neljän eri yhtiön yhteinen verotettava tulo oli vajaat 10,9 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöistä maksoi eniten yhteisöveroa KSS Lämpö, reilut 1,1 miljoonaa euroa. Kouvolassa kertyi viime vuonna yhteisöveroa yhteensä 19,3 miljoonaa euroa, prosentin edellisvuotta vähemmän. Iitissä yhteisöveron tuotto oli 1,3 miljoonaa, reilut 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kymen Seudun Osuuskauppa maksoi yhteisöveroa viime vuonna vajaat 3,3 miljoonaa euroa. Yrityksen kotipaikka on Haminassa. Yhteisövero jyvitetään yrityksen toimialueelle. Osuuskaupan talousjohtaja Jukka Virenius sanoo, että verotasaus tehdään henkilöstömäärän perusteella. — En pysty suoraan sanomaan, paljonko yhteisöverosta menee minnekin. On verottajan asia jakaa eurot. — Osuuskuntien ylijäämänpalautus oli vuonna 2014 verovähennyskelpoista, mutta se poistui vuoden 2015 verotuksessa lakimuutoksen vuoksi. KSO on jakanut ylijäämänpalautusta yli 4 miljoonaa euroa vuosittain. Myös Kymenlaakson Osuuspankin kotipaikka on muualla kuin Kouvolan seudulla eli Kotkassa. Osuuspankki maksoi yhteisöveroa hieman vajaat 2 miljoonaa euroa. Yli miljoonan euron verot maksoivat lisäksi Kymenlaakson Sähkö ja Lumon. Lumonin luvuissa on laskettu yhteen seitsemän yhtiötä. Kouvolan seudun suurista yrityksistä vähiten yhteisöveroa maksoivat Kouvolan Vesi Oy ja Stora Enso Ingerois Oy. Kouvolan Veden verotettava tulo ja näin myös yhteisövero olivat pyöreä nolla. Stora Enso Ingerois maksoi 65 sentin verotettavasta tulosta yhteisöveroa 13 senttiä. Yhteisöt maksavat yhteisöveroa voitostaan. Yhteisöveroprosentti on Suomessa 20. Lue koko uutinen:

