Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon A:n valmentaja Huikuri: Edessä on ollut vaikea steppi Edustusjoukkueen siivellä oman ikäluokkansa SM-liigaan noussut KooKoon A-juniorijoukkue pelaa ja harjoittelee nyt paremmin kuin vuosi sitten. Tulokaskausi oli vaikea: 50 ottelusta irtosi vain kahdeksan voittoa. Kuluvalla kaudella kahdeksan voittoa on koossa jo nyt 19 ottelun jälkeen. KooKoossa viime kausi merkitsi myös A-nuorille uskottavuuden hankkimista kaukalossa. Sen joukkue vastuuvalmentaja Pekka Huikurin mielestä myös saavutti. — Viime kaudella pelasimme varsin passiivisesti, mutta nyt haluamme hallita pelejä ja luoda enemmän maalipaikkoja kuin vastustaja, Huikuri painottaa. Huikurin mukaan pohja tämän ja tulevien kausien joukkueelle on tukeva, sillä 1996—98-syntyneet pelasivat KooKoossa B-nuorten SM-sarjaa kolme kautta. Lähtökohta on ihan toinen kuin pompata Liigaan Mestiksestä. A-nuorten SM-liigassa kiekkoilee peräti 18 joukkuetta, mikä on Huikurin mielestä ehdoton maksimi. Pelillisesti erittäin tasaisessa liigassa vain Kiekko-Vantaa näyttää jäävän muiden kelkasta viime kauden tapaan. KooKoo on puhunut julkisuudessa paljon siitä, miten liigakiekkoilusta olisi syytä rakentaa koko Kymenlaakson yhteinen juttu. Neljättä kauttaan Kouvolassa työskentelevä Huikuri käyttää samaa teemaa ruotiessaan nuorten esiinmarssia. — Joukkueessa on 20 pelaajaa omasta maakunnasta ja kahdeksan muualta tullutta. Viime vuonna ulkopaikkakuntalaisia oli noin puolet. KooKoossa olosuhteet on saatu vietyä niin hyviksi, että ainakaan urheilun takia täältä ei tarvitse hakeutua muualle. Juuri urheilullisuudessa KooKoo on Huikurin mielestä kehittynyt koko organisaationa sinä aikana, jonka hän on aitiopaikalta nähnyt. Kouvolalaisseurassa kaikkien A- ja B-juniorien ohjelmaan kuuluu tätä näkyä aamuharjoittelua kolme—neljä kertaa viikossa. Muutos aiempaan on saatu aikaan kahdessa vuodessa. Koko seuran junioritoiminnassa valmentajia tuetaan ja koulutetaan entistä enemmän. — Luomme uutta koko ajan ja rakennamme omaa tapaamme toimia. Sitä ei pidä kopioida suoraan toisesta seurasta. Arkityön on oltava timanttia, ja siinä olemme hyvässä suunnassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/02/KooKoon%20A%3An%20valmentaja%20Huikuri%3A%20Edess%C3%A4%20on%20ollut%20vaikea%20steppi/2016221441298/4