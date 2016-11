Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan henkilöstökulut ovat pienentyneet yli 20 miljoonalla eurolla Kouvolan kaupungin henkilöstömenot ovat pienentyneet vuodesta 2012 lähtien yli 20 miljoonalla eurolla. Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu sanoo, että kun vuonna 2012 henkilöstömenot olivat noin 288 miljoonaa euroa, tämän vuoden ennuste on 268 miljoonaa euroa. - Aika paljon on otettu irti, mitä vain on voitu ottaa, Karhu kuvaa tilannetta. Vuoden 2013 alusta alkaen kaupungin palkkalistoilta on poistunut 650 työntekijää. Tämänhetkinen vahvuus on hieman vajaat 6 000 työntekijää. Talousarvioehdotukseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman mukaan kaupungin henkilöstömäärä pienenee ensi vuonna reilulla 50 henkilötyövuodella. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki sanoo, että työntekijöitä on lähtenyt kaupungilta yhden paperitehtaan verran. Ennakkoarvioiden mukaan ensi vuonna kaupungilta eläköityy 286 työntekijää. Suurin haaste on henkilöstojohtajan mukaan se, että suurin eläköityjien ryhmä on hoitohenkilöstössä. Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuvat, vuoden 2019 alussa noin 45 prosenttia kaupungin henkilöstöstä siirtyy kaupungilta pois maakunnan leipiin. Lue koko uutinen:

