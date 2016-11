Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan hirvet eivät ole innostuneet syömään kuusia Hirville maistuvat nykyään kuuset jopa siinä määrin, että noin kymmenen prosenttia kuusikkoihin kohdistuneista vahingoista Etelä-Suomen kuusenviljelyyn erikoistuneilla alueilla on sarvipäiden tekosia. Kouvolan alueella hirvien syömät kuuset eivät kuitenkaan ole ongelma. — Työhistoriani aikana on ollut pari tapausta, joissa hirvet ovat jäystäneet kuorta varttuneesta kuusikosta. Kuusentaimiin kohdistuneita tuhoja en ole arvioinut, kertoo Metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen metsäneuvoja Esko Viinanen. Metsäkeskuksen mukaan maanomistajat ovat aikaisemmin viljelleet kuusta luullen niiden olevan turvassa hirviltä. Viinasen mukaan hirvien kuusikoille tekemät vahingot eivät ole ongelma Kouvolan alueella. — Kouvolassa on muutenkin vähänlaisesti arvioituja hirvivahinkoja. Yleensä ne kohdistuvat männyn ja koivun taimiin. Monet hirvien tekemistä vahingoista saattavat Viinasen arvion mukaan olla niin pieniä, ettei niitä kannata ilmoittaa Metsäkeskukselle. — Monesti maanomistaja ei ole edes huomannut vahinkoa. Lisäksi korvauksia hirvien tekemistä vahingoista saavat vain yksityiset metsänomistajat, mikä rajaa muun muassa yritysten ja yhdistysten omistamat metsät pois luvusta. Metsäkeskuksen mukaan vuonna 2015 maksettiin hirvituhokorvauksia reilun 450 000 euron edestä. Hirvien vaurioittamaan puustoa on Suomessa 500 000 hehtaarin alalla. Paras keino torjua hirvien tekemiä metsätuhoja on metsästys. Lue koko uutinen:

