Kouvolan Sanomat: Kymi Ringin ympäristöluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen — lautakunta perustelee, miksi valitus pitäisi hylätä Joukko yksityishenkilöitä valitti elokuussa Vaasan hallinto-oikeuteen, koska Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Kymi Ringille ympäristöluvan.Nyt lautakunta on ottanut kantaa valitukseen. Se katsoo, että valitus tulisi hylätä aiheettomana. Iitin kunta tuli samaan lopputulokseen lokakuussa.Kymi Ring on Iitin Tillolaan suunniteltu ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskus. Hanketta vetää samanniminen yhtiö Kymi Ring Oy.Valittajien mukaan ympäristölupahakemuksen käsittely olisi pitänyt siirtää lautakunnalta valtion viranomaiselle, koska Kouvola osallistuu hankkeen rahoitukseen. Kaupunki on päättänyt myöntää Kymi Ringille kahden miljoonan euron pääomalainan.Kymi Ringin alueella aloitettiin alkuvuonna puuston raivaus ja kesäkuussa maansiirtotyöt. Lautakunta hyväksyi, että Kymi Ring vastaa työstä 10 000 euron vakuudella, jos lupapäätös kumotaan. Valittajien mielestä summa on liian pieni.Lisäksi valituksessa kiinnitetään huomiota siihen, ettei luvassa huomioida alueelle suunniteltuja konsertteja ja muita ulkoilmatapahtumia.Valittajia hiertää muutenkin tapa, jolla meluhaittojen mallinnos on tehty. Heidän mukaansa luvassa ei huomioida, millaista melua esimerkiksi Iittiin suunniteltu ratamoottoripyöräilyn MotoGP-tapahtuma aiheuttaisi.Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo olleensa toimivaltainen ympäristölupaa käsitellessään.— Luvassa ei ole ollut sellaista asiaa, johon kunnassa ei olisi ollut tai ollut mahdollista saada asiantuntemusta, vastauksessa sanotaan.Vakuuden määrää lautakunta selittää sillä, ettei 10 000 eurolla ole tarkoitus saattaa aluetta entiselleen. Lausunnossa painotetaan, että suuri osa tehdyistä maanrakennustöistä liittyy jo myönnettyihin rakennuslupiin.Lautakunnan mukaan Kymi Ringillä mahdollisesti järjestettävien ulkoilmatapahtumien meluhaitat käsitellään erillisillä meluilmoituksilla.MotoGP:n äänistä todetaan, ettei kilpailuluokalla ole merkitystä. Metelin täytyy pysyä kurissa ajoneuvotyypistä riippumatta.Oikeus on pyytänyt vastineita Iitin kunnan lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kouvolan terveydensuojeluviranomaiselta ja kaupungin tekniseltä lautakunnalta.Vastineiden käsittelyn jälkeen asiassa kuullaan valituksen tekijöitä ja Kymi Ringiä.Vaasan hallinto-oikeudessa asioiden käsittelyn kesto vaihtelee yleensä yhdeksästä kuukaudesta yhteen vuoteen. Lue koko uutinen:

