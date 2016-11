Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lamminmäen viimeinen talousarvioesitys 5 miljoonaa euroa alijäämäinen — Kouvolan veroprosentti ennallaan, nettovelka kasvaa Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki esittää, että Kouvolan tuloveroprosentti säilyy ensi vuonna nykyisessä 20,75:ssä. Vuonna 2014 Kouvolan veroprosentti oli 20 ja viime vuonna 20,50. Tämän vuoden alussa prosentti nousi 0,25 prosenttiyksiköllä 20,75:een. Lamminmäki julkisti viimeiseksi jäävän talousarvioesityksensä keskiviikkona. Kuntaliittoon yhteysjohtajaksi tämän vuoden lopussa lähtevä Lamminmäki sanoo, että ensi vuoden talousarvion laadinnan arvioitu lähtötilanne on melko hyvä. - Tilanne on aika hyvin hallinnassa, kaupunginjohtaja totesi kello 12 alkaneen tiedotustilaisuuden aluksi. Taseessa on kertynyttä alijäämää miljoonaa euroa. Tämän vuoden tilinpäätösennusteessa kertyneeksi alijäämäksi arvioidaan 2 miljoonaa euroa. Lamminmäen ensi vuoden talousarvioehdotus ylittää kaupunginhallituksen syksyllä tarkistetun kehyksen. Talousarvio on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lamminmäki muistuttaa katsauksessaan, että kaupungin talous tasapainottuu suunnitelmavuosien aikana vuoteen 2019 mennessä. Lamminmäki pitää Kouvolan seudun aluetalouden virettä varovaisen myönteisenä. Hän perustaa luottamuksensa siihen, että alueen yritysten odotukset ovat myönteisiä ja työllisyysluvut ovat parantuneet. Kaupungin tulorahoitus ei kata toiminnan ja investointien menoja, joten nettovelka kasvaa 28 miljoonaa euroa. Lainamäärä on talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna yhteensä reilut 240 miljoonaa euroa eli 2 818 euroa asukasta kohden. Ensi vuonna kaupungin palveluihin, investointeihin ja kehittämiseen käytetään rahaa 608 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi elinvoiman vahvistamiseen. Ensi vuonna investointien kokonaismäärä on 43,4 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tilinpäätösennusteessa vastaava luku on 24,3 miljoonaa. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta marraskuun lopussa. Lue koko uutinen:

