Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lamminmäki ei halunnut tehdä testamenttia: ”Kohtuullisen hyvin olemme pärjänneet” Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ei halunnut puhua testamentistaan Kouvolalle, vaikka hän julkistikin tänään keskiviikkona viimeisen talousarvioesityksensä. Lamminmäki sanoi, että verrattuna aikaisempiin vuosiin ensi vuoden talousarvioesityksen painotus on kääntynyt elinvoiman suuntaan. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat esityksen mukaan ensi vuonna 43,4 miljoonaa euroa, joista niin sanottujen kärkihankkeiden osuus on 11,7 miljoonaa euroa. Elinvoimaa vahvistavia strategisia kärkihankkeita ovat muun muassa logistiikka-alue, Kimolan kanava, Kouvolan asuntomessut ja keskustan uudistaminen. Lamminmäki totesi, että uskottavan taloudenpidon kannalta tavoitteista olisi hyvä pitää kiinni. — Vaalivuosi on tulossa, hän muistutti. — Iso kuva on se, että kohtuullisen hyvin olemme pärjänneet. Poliittisilta päättäjiltä pitäisi löytyä valmiutta rakenteellisiin uudistuksiin. Hän korosti, ettei halua arvostella luottamushenkilöitä. — Mutta mitä pidemmälle päätöksiä lykätään, sitä kalliimpia niistä tulee. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/02/Lamminm%C3%A4ki%20ei%20halunnut%20tehd%C3%A4%20testamenttia%3A%20%E2%80%9DKohtuullisen%20hyvin%20olemme%20p%C3%A4rj%C3%A4nneet%E2%80%9D/2016221444379/4