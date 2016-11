Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lasten kasvatus kiinnostaa — Jari Sinkkonen veti salin täyteen Elimäellä Edellisen kerran 15 vuotta sitten Elimäellä puhunut lääketieteen tohtori, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ei pettänyt tälläkään kertaa. Tiistaina MLL:n Elimäen yhdistyksen ja Elimäen Vanhempien järjestämä luento lasten ja nuorten itsetunnosta veti seurakuntakeskuksen penkit viimeistä paikkaa myöten täyteen. Järjestäjien arvioiden mukaan paikalla oli 400 kuulijaa.Sinkkonen ei pettänyt myöskään luentonsa sisällön puolesta. 25 tien päällä lasten ongelmista ja kasvatuksesta puhunut Sinkkonen toi esiin uusia ja vanhoja tutkimustuloksia. Esimerkit löytyvät niin nykyajasta kuin 30 vuoden takaa omista tai asiakkaina olleista lapsista. Suuri huoli Sinkkosella on lasten ylikuormittumisesta. Se näkyy lapsissa nyt jo varhain. — Tänä päivänä helposti sanotaan asian kuin asian yhteydessä, että tämä on tätä päivää. Se on selityksistä typerin.Sinkkosen mukaan monet vanhemmat ovat pudonneet kelkasta, jossa lapset viilettävät täyttä vauhtia.— Nyt 11-vuotias sanoo minulle, että se on kuule Jari sillä tavalla, että yläkoulun pääsyvaatimus on tietää ilmaispornosivujen osoitteita.Lapset lähtevät kokeilemaan pornosivuilla näkemiään asioita myös käytännössä.— Sittenhän he ovat pitkin seiniä. Lasten suojeleminen oli ennen helpompaa. Nyt aikuisilla ei ole enää otetta aivan kaikkeen.Pahinta mitä aikuinen lapsen tai nuoren itsetunnolle voi tehdä, on kasvattaa tätä nolaamalla. Terve itsetunto tarvitsee kehittyäkseen syliä, lohdutusta, hulluttelua ja paljon koskettamista.— Rakastettuna olemisen kokemus, onnistuminen ja aiheesta saatu kiitos nostavat itsetuntoa. Kun lasta kehuu, siinä perässä ei pitäisi olla sitä loppukaneettia ”mutta”. Terveen itsetunnon koti on rakastetussa ruumiissa. Lue koko uutinen:

