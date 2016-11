Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mikko Jokela Kookoon puolustajaksi Kokenut puolustaja Mikko Jokela on liittynyt KooKoon riveihin. 36-vuotias Jokela solmi pestin loppukaudeksi. — Jokela tuo meille kokemusta ja johtajuutta, joten hän on oiva lisä joukkueeseemme. ”Leksa” tulee täynnä intoa mukaan taisteluumme pudotuspelipaikasta, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo. Kaksi viime kautta Jokela pelasi kasvattajaseurassaan KalPassa. Kuluvan kauden hän aloitti Itävallan Villacher SV:ssä. Liigaa Jokela on pelannut urallaan muun muassa KalPan, Jokerien ja HIFK:n paidassa yhteensä 635 runkosarja- ja 75 pudotuspeliottelua. — Kartoitimme puolustajamarkkinoita tarkkaan ja Jokela osoittautui meille kaikin puolin parhaaksi vaihtoehdoksi. Hän on ammattilainen niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella, Kultanen kehuu. Puolustaja on aiemmin piipahtanut KooKoossa viiden ottelun lainapestillä kaudella 2000—2001. Jatkossa hän pelaa numerolla 8. Lue koko uutinen:

